Val de aer polar de Paște în România. ANM a actualizat prognoza meteo

Administrația Națională de Meteorologie anunță că România traversează, chiar în perioada Paștelui, un episod de vreme neobișnuit de rece pentru mijlocul lunii aprilie, pe fondul unui val de aer polar care a cuprins aproape întreaga țară. Temperaturile au coborât semnificativ, în mai multe regiuni sunt așteptate precipitații, iar la munte, în special la altitudini mari, acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Potrivit ANM, cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în estul Transilvaniei, acolo unde frigul s-a resimțit cel mai puternic, mai ales în depresiuni. În aceste zone, minimele au coborât până la minus 6, chiar minus 8 grade Celsius.

La polul opus, în sud-vestul țării, dimineața de sâmbătă a fost considerabil mai blândă. La Calafat s-au înregistrat în jur de 8 grade Celsius, în timp ce în București temperaturile minime s-au situat între 4 și 5 grade, potrivit datelor comunicate de meteorologi.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, valorile termice rămân moderate pentru această perioadă, însă tot sub nivelul obișnuit pentru jumătatea lunii aprilie. În estul Transilvaniei, maximele nu trec de 7-8 grade, în timp ce în sud-vest, izolat, se pot atinge 16 grade.

În Capitală, temperaturile maxime se opresc la 13-14 grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă în sud-vest, sud, sud-est, est și centru sunt așteptate precipitații. La munte, mai ales în zonele înalte, acestea vor cădea sub formă de lapoviță și ninsoare.

Meteorologii anunță că noaptea de sâmbătă spre duminică va aduce din nou temperaturi foarte scăzute. În estul Transilvaniei, valorile vor coborî din nou spre minus 6 grade, în timp ce pe litoral minimele vor rămâne mai ridicate, în jurul a 6 grade.

În București, în cursul nopții, temperaturile minime vor varia între 2 și 4 grade Celsius. Pentru noaptea de Înviere, prognoza indică un cer mai mult noros, însă probabilitatea de precipitații rămâne redusă. Chiar și în aceste condiții, vremea va fi rece, mai ales în regiunile centrale și nordice, motiv pentru care cei care merg la slujbe sunt sfătuiți să se îmbrace mai gros.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat că răcirea se va resimți la nivelul întregii țări și a subliniat că valorile termice rămân coborâte inclusiv în Capitală.

„Urmează o noapte rece în toată țara, cu cele mai scăzute temperaturi în depresiuni, până la minus 5 grade. În Capitală, valorile vor fi între 2 și 4 grade, iar pentru această noapte va trebui să avem o haină puțin mai groasă. Nu ne așteptăm decât la temperaturi mai coborâte. Și mâine, chiar dacă temperaturile vor mai crește, elementul principal rămâne vremea rece, cu aproximativ cinci grade sub normalul pentru această perioadă. Apoi, vremea se încălzește.”, a declarat Elena Mateescu la România TV.

În prima zi de Paște, vremea intră într-un proces ușor de încălzire, însă temperaturile rămân sub normalul perioadei. Potrivit ANM, abaterile față de valorile climatologice obișnuite vor fi de aproximativ 5-7 grade.

La nivel național, maximele se vor încadra între 8 și 16 grade, iar în București temperaturile vor ajunge la 14-15 grade Celsius. Așadar, chiar dacă se anunță o ușoară ameliorare față de zilele precedente, vremea va rămâne mai rece decât în mod normal pentru această perioadă din an.

Veștile mai bune vin odată cu începutul săptămânii viitoare. Meteorologii anunță o creștere treptată a temperaturilor, iar spre finalul intervalului maximele ar putea ajunge la 18-19 grade Celsius.

Aceste valori se vor apropia de normalul termic specific perioadei, după episodul de răcire care a adus în multe zone din țară temperaturi de iarnă târzie, lapoviță și ninsori la munte chiar în zilele Paștelui.