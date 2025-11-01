Obiectele „urâte” care trebuie să dispară imediat din casă, după sfatul unui expert în design interior

Un designer de interior renumit trage un semnal de alarmă asupra obiectelor din locuințe care, deși aparent inofensive, pot transforma estetica casei într-un haos vizual. Expertul explică de ce anumite obiecte sunt percepute ca fiind „urâte” și de ce ar fi indicat să dispară din casele noastre, oferind sfaturi practice pentru a crea un ambient armonios și plăcut.

Pe măsură ce tot mai mulți oameni petrec mai mult timp acasă, fie din cauza muncii la distanță, fie datorită vremii reci, interesul pentru îmbunătățirea locuințelor crește. De la simple retușuri de vopsea până la renovări mai ample, precum instalarea de pardoseli noi sau schimbarea gresiei din baie, există numeroase aspecte de luat în considerare înainte de a face modificări.

Totuși, tendințele în design interior se schimbă aproape la fel de rapid ca vremea. Designerul de interior cunoscut pe TikTok sub numele de @mommatips101 a publicat recent o listă cu șase trenduri pe care le consideră depășite și care, în opinia sa, pot transforma o casă într-un spațiu mai puțin atrăgător.

Cu 14 ani de experiență în domeniu, expertul subliniază că și modificările minore pot avea un impact semnificativ asupra aspectului general al locuinței. În fruntea listei sale se află oglinzile cu iluminare LED în baie, pe care le descrie ca oferind „o atmosferă de hotel ieftin” și le recomandă a fi evitate.

Designerul recomandă înlocuirea oglinzilor clasice cu modele prevăzute cu iluminare caldă din spate, pentru a conferi încăperilor un aspect mai sofisticat și rafinat. Un alt truc simplu, dar eficient din punct de vedere financiar, pentru a mări vizual spațiul, constă în montarea șinelor pentru perdele mai aproape de tavan, nu imediat deasupra ferestrei. Această mică ajustare poate transforma instantaneu atmosfera camerei, făcând-o să pară mai elegantă.

Pentru baie, ea sugerează o schimbare rapidă și accesibilă: înlocuirea unui cap de duș vechi cu un model de înaltă presiune, prevăzut cu filtru, care are beneficii și pentru sănătatea pielii.

În privința ferestrelor, recomandarea este de a renunța la jaluzelele din plastic și de a opta pentru variante din material textil autentic sau lemn, mai atractive și mai durabile.

Cei care intenționează să reînnoiască pardoseala sunt sfătuiți să aleagă tonuri deschise de lemn, care sporesc senzația de spațiu și creează un mediu primitor, în contrast cu pardoselile închise la culoare și lucioase, care pot fi dificil de întreținut.

Al șaselea sfat oferit de expertă a stârnit discuții aprinse, fiind considerat de unii controversat. Ea recomandă ca proprietarii să renunțe la ferestrele din băi și să înlocuiască lumina naturală cu LED-uri. „Nu lăsați lumina exterioară să pătrundă în baie. LED-urile sunt mai eficiente și previn apariția mucegaiului”, a explicat aceasta.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Un comentator a subliniat importanța luminii naturale: „Este mai sănătoasă, ne ajută cu vitamina D și reduce costurile la energie”. Altă persoană a adăugat: „Toate sugestiile sunt bune, dar eliminarea luminii naturale din baie mi se pare exagerată”. Designerul a răspuns: „Chiar și schimbările mici pot aduce rezultate mari și ajută la prevenirea mucegaiului”.

Discuția a continuat și pe tema perdelelor. „Ridicatul perdelei este esențial!”, a notat un utilizator, în timp ce altul a comentat: „Îmi place să am perdelele la nivelul ferestrei. Să le ridici mai sus nu arată bine și nimeni nu-mi va dicta cum să-mi amenajez casa.”

Expertul a replicat cu umor: „E normal ca unii să țină de vechile obiceiuri, nu toată lumea trebuie să se adapteze rapid.” Un alt comentator a concluzionat: „Îmi plac toate recomandările, cu excepția ultimei. Eu prefer o fereastră în baie pentru a scăpa de aburul de la duș și a preveni mucegaiul”.