Vremea

Prognoza meteo, 20 noiembrie. Temperaturi mai ridicate față de cele înregistrate în ziua precedentă. Ploi slabe în unele zone

Comentează știrea
Prognoza meteo, 20 noiembrie. Temperaturi mai ridicate față de cele înregistrate în ziua precedentă. Ploi slabe în unele zoneSursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Temperaturile vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă. Cerul va fi predominant acoperit, mai ales în regiunile extracarpatice. Vor apărea ploi locale în vestul țării și izolat în restul regiunilor, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 20 noiembrie. Minimele vor ajunge la - 2 grade Celsius

Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în sudul Banatului și pe crestele montane, în timp ce în celelalte zone va sufla slab până la moderat.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar minimele între –2 și 14 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Dimineața și se va semnala ceață, pe alocuri însoțită de burniță.

ploi de toamna

ploi de toamna / Sursa foto: dreamstime.com

Cum va fi vremea în București

Temperaturile vor crește ușor față de ziua anterioară. Cerul va rămâne mai mult noros, iar trecător pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Crăciun de poveste în București. Cafeneaua care te face să crezi în magie
Crăciun de poveste în București. Cafeneaua care te face să crezi în magie
Serviciile secrete ale Rusiei insinuează că Europa s-ar pregăti de căderea Ucrainei
Serviciile secrete ale Rusiei insinuează că Europa s-ar pregăti de căderea Ucrainei

Temperatura maximă va fi în jur de 11 grade, iar minima se va situa între 5 și 6 grade. Pe timpul nopții vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru perioada 17 noiembrie – 15 decembrie 2025

Până în 23 noiembrie, vremea va fi mai caldă decât ar fi normal în această perioadă pe întreg teritoriul României. Abaterile termice pozitive vor fi cele mai evidente în sud-est. Precipitațiile vor depăși nivelul obișnuit, cu excepția nord-estului, unde valorile vor rămâne apropiate de mediile specifice.

ANM a emis o informare de ploi, răcire și ninsori în zonele montane, precum și un cod galben de vânt pentru intervalul 17 – 20 noiembrie.

Săptămâna 24 – 30 noiembrie

Temperaturile vor continua să se mențină peste valorile normale, în special în regiunile estice. Precipitațiile vor fi abundente în majoritatea zonelor, cu accent în sud-vest.

Săptămâna 1 – 7 decembrie

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de normele climatologice ale perioadei, la nivel național. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, în limite obișnuite în toate regiunile.

Săptămâna 8 – 14 decembrie

Regimul termic va fi ușor peste cel specific pentru această săptămână. Precipitațiile se vor încadra în limite normale pe întreg teritoriul țării.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:43 - Crăciun de poveste în București. Cafeneaua care te face să crezi în magie
10:31 - Serviciile secrete ale Rusiei insinuează că Europa s-ar pregăti de căderea Ucrainei
10:23 - Cătălin Predoiu, despre crima din Teleorman: Se observă o breșă de sistem în poliție și parchet
10:14 - Cea mai mare scurgere de date din istorie, evitată după un studiu realizat de cercetătorii austrieci
10:04 - Rusia recrutează adolescenți din Ucraina pentru sabotaje
09:51 - Cazul Călin Georgescu, avertisment pentru întreaga Europă: Manipulare masivă pe TikTok. Raport

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale