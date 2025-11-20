Prognoza meteo, 20 noiembrie. Temperaturi mai ridicate față de cele înregistrate în ziua precedentă. Ploi slabe în unele zone

Temperaturile vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă. Cerul va fi predominant acoperit, mai ales în regiunile extracarpatice. Vor apărea ploi locale în vestul țării și izolat în restul regiunilor, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în sudul Banatului și pe crestele montane, în timp ce în celelalte zone va sufla slab până la moderat.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar minimele între –2 și 14 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Dimineața și se va semnala ceață, pe alocuri însoțită de burniță.

Temperaturile vor crește ușor față de ziua anterioară. Cerul va rămâne mai mult noros, iar trecător pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi în jur de 11 grade, iar minima se va situa între 5 și 6 grade. Pe timpul nopții vor fi condiții de ceață.

Până în 23 noiembrie, vremea va fi mai caldă decât ar fi normal în această perioadă pe întreg teritoriul României. Abaterile termice pozitive vor fi cele mai evidente în sud-est. Precipitațiile vor depăși nivelul obișnuit, cu excepția nord-estului, unde valorile vor rămâne apropiate de mediile specifice.

ANM a emis o informare de ploi, răcire și ninsori în zonele montane, precum și un cod galben de vânt pentru intervalul 17 – 20 noiembrie.

Săptămâna 24 – 30 noiembrie

Temperaturile vor continua să se mențină peste valorile normale, în special în regiunile estice. Precipitațiile vor fi abundente în majoritatea zonelor, cu accent în sud-vest.

Săptămâna 1 – 7 decembrie

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de normele climatologice ale perioadei, la nivel național. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, în limite obișnuite în toate regiunile.

Săptămâna 8 – 14 decembrie

Regimul termic va fi ușor peste cel specific pentru această săptămână. Precipitațiile se vor încadra în limite normale pe întreg teritoriul țării.