Vremea

Prognoza meteo, 19 noiembrie. Vremea se răcește în toată țara. Temperaturi apropiate de pragul înghețului

Comentează știrea
Prognoza meteo, 19 noiembrie. Vremea se răcește în toată țara. Temperaturi apropiate de pragul înghețuluiToamnă. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vremea va deveni mai rece în sudul și sud-estul țării. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge în jurul mediilor normale pentru această perioadă în aproape toate regiunile, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru prima parte a zilei, meteorologii au emis o informare de vânt puternic.

Prognoza meteo, 19 noiembrie. Cum va fi vremea în țară

Cerul va fi temporar acoperit în vest și nord-vest, iar în restul teritoriului va rămâne predominant noros. Va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și pe arii extinse din Moldova și Transilvania, cu ploi izolate în celelalte zone.

La munte, la altitudini mari, vor apărea lapoviță și ninsoare, iar la începutul intervalului precipitațiile mixte vor fi posibile local în estul Transilvaniei și în Moldova. În sud, cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp. Vântul va bate slab până la moderat, cu intensificări în sud-vest și sud-est.

Vremea

Vremea. Sursa foto: Pixabay

Temperaturi scăzute

Temperaturile maxime vor fi între 4 și 12 grade, iar minimele între –2 și 12 grade, cele mai ridicate pe litoral. Dimineața izolat și noaptea în mai multe zone se va forma ceață, uneori însoțită de burniță.

Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche

În București, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi acoperit, cu ploi temporare, iar vântul va avea intensitate moderată. Temperatura maximă se va situa în jur de 7–8 grade, iar cea minimă va coborî la 5–6 grade.

Prognoza meteo. Rafale puternice de vânt în prima parte a zilei

Meteorologii ANM au emis marți dimineață o informare meteo valabilă din 18 noiembrie, ora 10, până pe 19 noiembrie, ora 14, vizând o perioadă cu vânt accentuat în mai multe zone ale țării. Intensificările vântului se vor resimți în estul, sud-estul și centrul teritoriului, în timp ce noaptea rafalele vor deveni mai puternice în regiunile sudice. Conform anunțului, rafalele vor ajunge la viteze de 40–60 km/h. Prognoza pe termen lung arată că ninsorile abundente ar urma să înceapă la finalul lunii noiembrie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:03 - Cea mai simplă rețetă de cozonac de post. Sucul de portocale, ingredientul cheie
08:55 - Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Pr...
08:46 - RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
08:40 - Președinta Mexicului respinge intervenția militară a SUA împotriva cartelurilor de droguri
08:31 - Când te poți debranșa de la Termoenergetica. Cât costă și actele necesare
08:25 - Beatrice a fost regina Ungariei de două ori, cu doi soți diferiți. Unul din ei era fiul lui Iancu de Hunedoara

HAI România!

Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale