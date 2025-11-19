Prognoza meteo, 19 noiembrie. Vremea se răcește în toată țara. Temperaturi apropiate de pragul înghețului

Vremea va deveni mai rece în sudul și sud-estul țării. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge în jurul mediilor normale pentru această perioadă în aproape toate regiunile, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru prima parte a zilei, meteorologii au emis o informare de vânt puternic.

Cerul va fi temporar acoperit în vest și nord-vest, iar în restul teritoriului va rămâne predominant noros. Va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și pe arii extinse din Moldova și Transilvania, cu ploi izolate în celelalte zone.

La munte, la altitudini mari, vor apărea lapoviță și ninsoare, iar la începutul intervalului precipitațiile mixte vor fi posibile local în estul Transilvaniei și în Moldova. În sud, cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp. Vântul va bate slab până la moderat, cu intensificări în sud-vest și sud-est.

Temperaturile maxime vor fi între 4 și 12 grade, iar minimele între –2 și 12 grade, cele mai ridicate pe litoral. Dimineața izolat și noaptea în mai multe zone se va forma ceață, uneori însoțită de burniță.

În București, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi acoperit, cu ploi temporare, iar vântul va avea intensitate moderată. Temperatura maximă se va situa în jur de 7–8 grade, iar cea minimă va coborî la 5–6 grade.

Meteorologii ANM au emis marți dimineață o informare meteo valabilă din 18 noiembrie, ora 10, până pe 19 noiembrie, ora 14, vizând o perioadă cu vânt accentuat în mai multe zone ale țării. Intensificările vântului se vor resimți în estul, sud-estul și centrul teritoriului, în timp ce noaptea rafalele vor deveni mai puternice în regiunile sudice. Conform anunțului, rafalele vor ajunge la viteze de 40–60 km/h. Prognoza pe termen lung arată că ninsorile abundente ar urma să înceapă la finalul lunii noiembrie.