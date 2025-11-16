Vremea

Încep ninsorile în România. Vremea se strică la început de săptămână

Încep ninsorile în România. Vremea se strică la început de săptămână
Vremea se schimbă radical începând de marți, anunță meteorologii ANM, care prognozează o răcire accentuată, ploi și ninsoare, în special în zonele montane și în nordul țării. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că temperaturile vor scădea semnificativ, iar precipitațiile vor deveni mai frecvente pe parcursul acestei săptămâni.

Vremea se schimbă în toată țara

Alina Șerban, meteorolog ANM, spune că în sud și sud-estul țării, unde cerul a fost înnorat și diminețile au adus ceață, temperaturile au rămas sub normalul perioadei. În contrast, vestul și zonele de deal și munte au beneficiat de vreme mai caldă, cu valori de până la 17-18°.

Prognoza pentru următoarele zile arată că în sud și sud-est va persista vremea închisă, iar ceața va continua să afecteze vizibilitatea, mai ales dimineața și noaptea. În vest, nord și centru, ploile vor fi prezente în Maramureș, Transilvania și Moldova, fără apariția ceții.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: Pixabay

Temperaturi scăzute

Miercuri, temperaturile vor crește temporar în toate regiunile, atingând maxime de 19-21° în vest și sud, însă un front rece va traversa țara de la vest-nord-vest către sud-sud-est.

Acesta va aduce o scădere bruscă a temperaturii, cu maxime de 8-10° în vest, transformând ploile în lapoviță și ninsoare, în special în zonele montane și în jumătatea de nord a Moldovei. Frontul rece va ajunge în sud miercuri, aducând ploi și temperaturi mai scăzute.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, zilele acestea vor fi caracterizate de cer închis și ceață nocturnă. Temperaturile vor rămâne modeste, de 10-11°, urmând ca marți după-amiază să se încălzească temporar la 17-18°, înainte de a scădea din nou miercuri, odată cu sosirea frontului rece. Vântul va sufla mai tare în Banat, Crișana și Maramureș, cu rafale de 50-65 km/h, mai ales după-amiaza și seara. Meteorologii au anunțat încă de la începutul lunii octombrie că ninsorile abundente vor începe în a doua parte a lunii noiembrie.

