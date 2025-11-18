Vreme mohorâtă, temperaturi scăzute, azi, 18 noiembrie, în Republica Moldova

Vreme obișnuită pentru această perioadă a anului, azi, 18 noiembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi ce se vor încadra în media obișnuită și cer înnorat, conform specialiștilor meteo. Maximele de marți vor varia între 6 și 13 grade Celsius, minima din timpul nopții va ajunge la 2 grade Celsius.

Norii vor domina pe tot parcursul zilei, fără șanse însemnate de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla moderat. Sunt anunțate câte 6 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 9 grade Celsius la Chișinău, 10 grade Celsius la Cahul și 13 grade la Ștefan-Vodă. Mâine, temperaturile vor fi în continuare în scădere, cuprinse între 6 și 9 grade Celsius. Va fi cer senin în nord și în est și înnorat în restul Republicii Moldova.

Azi, în România, vremea se va răci în mod simțitor, dar în sudul şi sud-estul ţării valorile termice se vor menţine peste cele specifice la această dată. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Moldova, local în Banat şi pe arii restrânse în rest. La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă.

Iar noaptea local vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare şi în Transilvania şi Moldova. Pe alocuri în regiunile sudice vor fi cantităţi de apă însemnate (20 până la 30 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice şi pe alocuri în sud-vestul şi centrul teritoriului, cu viteze de 45…50 km/h. De asemenea, la altitudini mari la munte, în special în Carpaţii Orientali rafalele vor fi de 60…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 21 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 11 grade. Izolat noaptea se va forma ceaţă, conform ANM.