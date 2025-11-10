Temperaturi neobișnuite pentru o lună de toamnă. Prognoza meteo pentru săptămâna 10-16 noiembrie

Pe parcursul acestei săptămâni, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă a anului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile vor fi prezente doar în unele regiuni. De asemenea, weekendul va fi marcat de temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru luna noiembrie.

Cerul va fi mai mult noros în toată țara, iar temperaturile vor scădea ușor, mai ales în centrul și nord-estul țării. În sud, centru și est vor fi ploi temporare, unele mai consistente în Muntenia, sudul Moldovei, vestul Dobrogei și la munte, unde se pot strânge peste 10–20 l/mp.

În sud-est, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. În vestul țării va ploua mai ales în prima parte a zilei, local în Banat, Crișana și Maramureș. La munte, de la peste 1900 m, vor apărea precipitații mixte. Vântul va fi slab până la moderat.

Maximele vor fi între 8 și 18 grade, mai ridicate în extremitatea sud-estică și în Dobrogea, până la 19 grade. Minimele se vor situa între 2 și 12 grade. Dimineața și noaptea va fi ceață, izolat cu burniță.

Temperaturi ușor mai ridicate în Capitală

Cerul va fi acoperit, iar ploile vor continua pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 13–14 grade, iar cea minimă la 8–10 grade. La începutul zilei se va semnala ceață și burniță.

Vremea va deveni mai blândă, cu valori termice peste mediile normale ale perioadei. În Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei cerul va rămâne noros, iar ploile vor continua, local moderate. În restul regiunilor, norii vor fi trecători, cu ploi slabe izolate.

Pe crestele montane și la peste 1500 m vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor fi între 8 și 17 grade, iar minimele între 0 și 10 grade, mai mici în depresiunile din est. Dimineața și noaptea va fi ceață pe arii restrânse.

În București, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor persista pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla slab, trecător moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 12–13 grade, iar cea minimă se va încadra între 7 și 9 grade.

Temperaturile diurne vor fi similare cu cele din ziua anterioară, menținându-se peste media climatologică, însă noaptea va fi mai rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe pe alocuri. La munte, deasupra altitudinii de 1500 m, sunt posibile precipitații mixte.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor fi între 7 și 17 grade, iar minimele între -2 și 6 grade. În orele dimineții și ale nopții, pe spații mici, se va forma ceață.

În București, temperaturile se vor menține peste normalul perioadei. Vor fi înnorări trecătoare și ploi slabe izolate. Vântul va sufla slab. Maxima va fi de 13–14 grade, iar minima între 4 și 6 grade.

Vremea se va îmbunătăți joi, iar cerul va fi variabil. În primele și ultimele ore ale zilei pot apărea zone cu nori joși și, izolat, ploi slabe. Vântul va fi slab până la moderat. Maximele se vor încadra între 9 și 17 grade, iar minimele între -3 și 7 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

În București, valorile termice se vor menține peste media sezonului. Cerul va fi variabil, iar spre seară poate apărea ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi între 13 și 15 grade, iar minima între 4 și 6 grade.

Vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal la mijlocul lunii noiembrie. Spre finalul intervalului, în vest, nord și centru va crește probabilitatea de ploi slabe. Dimineața și noaptea, ceața va fi frecventă în zonele joase.