Prognoza meteo, 9 noiembrie. Vreme de plimbări în majoritatea județelor. Ploile apar pe alocuri

În a doua zi de weekend, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va fi temporar noros, cu ploi pe alocuri în nord și în extremitatea estică În restul teritoriului, ploile slabe sau burnița vor apărea izolat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

La altitudini mari, în masivele nordice și sud-vestice, se vor înregistra precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, cele mai ridicate urmând să se înregistreze în Muntenia și Dobrogea. Minimele vor varia între 2 și 9 grade, fiind ușor mai scăzute în depresiunile din estul Carpaților și mai ridicate pe litoral. Ceața se va semnala în primele ore ale dimineții în sud-vest și centru, iar spre finalul intervalului, local, în est și sud-est.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii noiembrie. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Maximele vor ajunge la 17–18 grade, iar minimele la 7–8 grade. Ceața se va forma în prima parte a dimineții și, cu probabilitate mai mare, în a doua parte a nopții.

Săptămâna viitoare va aduce o vreme schimbătoare, cu ploi mai frecvente în sudul și sud-estul țării. În aceste regiuni, cantitățile de precipitații vor depăși valorile normale pentru prima jumătate a lunii noiembrie. În schimb, în vest și nord-vest, ploile vor fi mai puține decât de obicei, iar în restul regiunilor se vor înregistra precipitații apropiate de mediile climatologice specifice perioadei.

17 – 24 noiembrie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru a doua decadă a lunii. Vremea va rămâne blândă, fără variații mari de la o zi la alta. În nord-vest, ploile se vor intensifica temporar, însă în restul țării regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

1 – 8 decembrie Debutul iernii calendaristice va fi mai cald decât de obicei în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor depăși ușor media multianuală, iar precipitațiile vor fi, în general, normale pentru această perioadă.

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie atrag atenția că iarna care urmează ar putea aduce episoade severe de frig și ninsori abundente. După mai multe sezoane blânde, Europa Centrală și de Est se confruntă cu riscul unor valuri de frig extrem și viscoluri puternice.

Potrivit climatologilor, principalul factor care ar putea influența această iarnă este instabilitatea vortexului polar. Acesta și-a modificat traiectoria, afectând deja regiunile din centrul și estul continentului. Florinela Georgescu, directorul de prognoze al ANM, a explicat că România se află direct pe ruta acestui fenomen, ceea ce ar putea aduce o iarnă cu episoade de vreme severă în lunile următoare.