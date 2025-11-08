Prognoza meteo, 8 noiembrie. Vreme rece în următoarele ore. Ploi, lapoviță și ninsoare în unele regiuni

Prima săptămână a lunii noiembrie se încheie cu vreme instabilă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi temporar noros, cu ploi în vest și sud-vest în timpul zilei, pe alocuri în centru și izolat în restul țării.

Spre seară, precipitațiile se vor muta în est și sud-est, fiind prezente local și în vest și centru. În zone restrânse din Banat, Oltenia și Carpații Meridionali se vor înregistra cantități mai însemnate de apă, peste 15–20 l/mp.

La începutul intervalului, la altitudini foarte mari în masivele sudice vor fi precipitații mixte.Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi între 12 și 18 grade, iar cele minime între 4 și 14 grade. Dimineața, pe suprafețe restrânse se va semnala ceață, asociată izolat cu burniță, potrivit ANM.

Cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 14–15 grade, iar cea minimă va fi de 8–11 grade.

Spre sfârșitul intervalului, probabilitatea de ceață va crește. Până duminică, la ora 10:00, în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului se vor semnala ploi pe arii extinse, cu cantități importante de apă, local între 25 și 30 l/mp și izolat peste 40–50 l/mp, potrivit ANM.

Vântul se va intensifica temporar în masivele sudice, cu rafale de 70–80 km/h pe creste, și în sudul Banatului, în special sâmbătă, cu viteze de 50–60 km/h. La altitudini de peste 1.700 m în Carpații Meridionali vor cădea lapoviță și ninsoare.

10 – 17 noiembrie În sud și sud-est, cantitățile de precipitații vor depăși valorile normale pentru această perioadă, în timp ce în vest și nord-vest se vor înregistra ploi mai reduse decât de obicei. În restul țării, ploile se vor situa aproape de mediile climatologice specifice lunii noiembrie.

17 – 24 noiembrie Temperaturile medii vor fi ușor peste normele obișnuite la nivel național. Precipitațiile vor fi mai abundente în nord-vest, iar în restul regiunilor se vor menține aproape de valorile normale.

1 – 8 decembrie Vremea se va menține ușor mai caldă decât media climatologică în majoritatea zonelor. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limitele normale pentru începutul lunii decembrie.

Iarna 2025-2026, posibilă severitate ridicată Climatologii ANM avertizează că iarna 2025-2026 ar putea fi cea mai aspră din ultimii ani. După mai multe sezoane cu zăpadă redusă, Europa Centrală și de Est se confruntă cu perspective de valuri de frig extrem, ninsori abundente și viscoluri puternice.

Principalul factor este un vortex polar instabil, care și-a modificat traiectoria și influențează în prezent vremea în Europa Centrală și de Est. Florinela Georgescu, director de prognoze ANM, a explicat că România se află direct pe ruta acestui fenomen, ceea ce ar putea aduce condiții meteo extreme în lunile următoare.