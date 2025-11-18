Vremea

Iarna începe în forță. Ninsori, ploi torențiale și temperaturi scăzute în toată țara

Iarna începe în forță. Ninsori, ploi torențiale și temperaturi scăzute în toată țara
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat marți prognoza pentru perioada următoare, anunțând temperaturi scăzute și precipitații mixte. În Transilvania și Moldova, ninsorile vor depune un strat de zăpadă de 2–6 centimetri, izolat 10–12 centimetri, în timp ce la munte stratul nou de zăpadă va depăși 15 centimetri, în special pe creste.

Ploi și ninsori

În intervalul 18 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 14, se vor înregistra precipitații în majoritatea regiunilor. ANM precizează că în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi ploi, cu acumulări de 20–30 l/mp. În Transilvania și Moldova se vor înregistra precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge local, depunându-se stratul de zăpadă menționat.

Local și temporar, vântul va avea intensificări în est, sud-est și centrul țării, cu rafale de 40–60 km/h, iar noaptea, în regiunile sudice.

Iarna deja a ajuns în Bihor

Ninsoare, viscol

Sursa foto: arhiva EVZ

În zona montană a județului Bihor, aproape de granița cu Satu Mare, iarna și-a făcut simțită prezența. Drumurile spre Padiș și Stâna de Vale au fost acoperite de primele ninsori consistente, iar autoritățile au intervenit rapid cu utilaje de deszăpezire pentru a menține circulația.

Mii de gospodării au rămas fără curent în Harhita

Vântul puternic a lăsat mii de gospodării fără energie electrică în Harghita, iar în Brașov pompierii au îndepărtat acoperișuri smulse de rafale. În mai multe județe, stâlpii și copacii doborâți au afectat rețeaua electrică. În vestul țării, în Timiș și Bihor, ploile torențiale au fost însoțite de tunete și fulgere, crescând riscul de inundații locale.

Vreme frumoasă în weekend

Vremea va continua să se răcească miercuri, cu maxime între 4 și 11 grade. Începând de joi, temperaturile vor urca treptat, între 9 și 16 grade, iar de vineri sudul țării poate ajunge până la 20–21 de grade. Weekendul va aduce vreme bună, cu valori de până la 19 grade în mai multe zone.

