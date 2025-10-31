Vremea

Cer senin și valori termice ridicate în Republica Moldova, în ultima zi a lunii octombrie

Cer senin și valori termice ridicate în Republica Moldova, în ultima zi a lunii octombriePrognoza meteo. Sursa foto: Freepik
Vremea rămâne plăcută în Republica Moldova, azi, 31 octombrie, cu cer senin în toată țara și temperaturi ușor peste media acestei perioade, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de vineri se vor încadra între 14 și 18 grade Celsius, fără mari diferențe față de ziua precedentă. În timpul nopții, mercurul din termometre va ajunge la 3 grade Celsius. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla moderat.

Vreme frumoasă în Republica Moldova, azi, 31 octombrie, temperaturile rămân ridicate

Se vor înregistra 14 grade la Briceni și la Rîbnița, la Bălți vor fi 15 grade Celsius, la Chișinău sunt anunțate 16 grade Celsius, 17 grade vor fi la Ștefan-Vodă și 18 grade la Cahul. Mâine, la început de weekend, vremea rămâne frumoasă, înnorări trecătoate în nord și centrul țării, maximele vor oscila între 12 și 16 grade Celsius.

Azi, în România, vremea va fi predominant frumoasă și în continuare mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul se va prezenta  variabil în regiunile intracarpatice și mai mult senin în rest, conform celor de la ANM.

Ce valori maxime se vor înregistra în România

Izolat, la munte, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar cele minime între 0 și 11 grade Celsius, mai scăzute în depresiuni, în special în cele din estul Transilvaniei spre -5 grade. Pe alocuri, dimineața, dar mai ales noaptea, se va semnala ceață.

Cald pentru această perioadă în București

De asemenea, vineri, în București, vremea va fi predominant frumoasă, cu valori termice mult mai ridicate decât ar fi normal la finalul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 21 spre 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 până la 8 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 5 grade Celsius. Noaptea probabilitatea de apariție a norilor joși sau ceții va fi ridicată, au mai informat meteorologii.

