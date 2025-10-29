Prognoza meteo, 29 octombrie. Românii se mai pot bucura de vreme frumoasă. Temperaturi neobișnuit de ridicate

Vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cerul va fi preponderent senin, cu excepția nordului Carpaților Orientali, unde în prima parte a zilei se vor înregistra înnorări și pe alocuri ploi slabe, iar la altitudini mari precipitații mixte, sub formă de lapoviță.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane din Carpații Orientali și de Curbură. Temperaturile maxime vor varia între 12 și 21 de grade, iar minimele între -1…0 grade în depresiunile estice din Transilvania și 11 grade în dealurile vestice și pe litoral. Local se va semnala ceață.

În București, vremea va fi frumoasă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă, ușor peste media specifică perioadei, se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar minima între 4 și 6 grade.

În majoritatea regiunilor, vremea va fi frumoasă și se va încălzi semnificativ, depășind valorile normale pentru această perioadă. În nord și nord-vest vor fi înnorări și izolat ploi slabe, în timp ce în restul țării cerul va fi preponderent senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în nordul Carpaților Orientali, mai ales la altitudini mari. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 23 de grade, iar minimele între 3 și 12 grade.

Spre finalul săptămânii, vremea va fi mult mai caldă decât media obișnuită. Cerul va fi variabil în nord, cu ploi slabe izolate, iar în restul țării va fi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 23 de grade, iar minimele între 5 și 13 grade.

Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar probabilitatea de ploi va fi redusă. În București, regimul termic va rămâne peste media perioadei, cu șanse scăzute de precipitații.