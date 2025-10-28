Prognoza meteo, 28 octombrie 2025. Vreme instabilă în următoarele ore. Ploaie, lapoviță și rafale puternice de vânt

Vremea se va menține instabilă în a doua zi a săptămânii, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prognoza pentru marți, 28 octombrie 2025. Potrivit prognozei, cerul se va înnora treptat din vestul țării, acoperind treptat toate regiunile. Marți sunt așteptate ploi în mai multe zone, iar vântul va prezenta intensificări temporare.

În nord-vestul și centrul țării, cerul va rămâne noros pe tot parcursul zilei, iar în restul regiunilor norii vor predomina dimineața. Se așteaptă precipitații în Maramureș, local în Crișana și izolat în Transilvania.De asemenea, ploi izolate ar urma să cadă în Muntenia și Dobrogea.

La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Potrivit ANM, acestea vor fi prezente la altitudini de peste 1500 de metri. În nord-vest, cantitățile de apă vor fi în general de 10–15 l/mp și izolat pot depăși 20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor ajunge la 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

În zonele joase, rafalele vor atinge 45–50 km/h, izolat până la 55–60 km/h în sudul Olteniei și Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 18 grade, iar minimele între 0 și 8 grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei. Pe alocuri se va forma ceață.

În Capitală, cerul va fi noros dimineața, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de până la 45 km/h după-amiaza și seara. Temperaturile se vor încadra între 3–4 grade noaptea și 16–17 grade ziua.

Până pe 3 noiembrie, precipitațiile vor ușor mai abundente în zonele montane, dar și în regiunile sud-vestice și sud-estice ale țării. După această perioadă, temperaturile vor depăși mediile climatologice, mai ales în zonele montane, iar ploile vor fi mai rare, în special în sud. În intervalele 10–17 și 17–24 noiembrie, temperaturile vor fi ușor peste valorile normale, iar cantitățile de precipitații se vor situa aproape de mediile obișnuite pentru această perioadă de toamnă.