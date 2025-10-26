Prognoza meteo, 26 octombrie. Vreme mohorâtă și ploi în mare parte din țară. Unde se vor înregistra ninsori

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în estul și sud-estul țării, iar în rest vor fi apropiate de mediile climatologice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ninsorile vor continua să cadă la altitudini mari.

Cerul va fi mai mult noros, în special în sudul teritoriului. Vor cădea ploi în sud-vest, sud și centru, dar și local în celelalte regiuni.

La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, ploile vor fi de scurtă durată, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 10–15 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, în Dobrogea și Moldova, iar spre noapte și în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor varia între 10 grade în estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral, iar minimele între 4 și 13 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

Vremea va fi în general închisă, cu ploi slabe temporare, mai ales la începutul intervalului și în cursul nopții. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de aproximativ 15 grade, iar minima se va situa între 8 și 9 grade.

Luna noiembrie va debuta cu o vreme apropiată de normalul termic al perioadei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Între 27 octombrie și 3 noiembrie, se vor înregistra precipitații ușor mai abundente în zonele montane, dar și în regiunile sud-vestice și sud-estice ale țării.

În intervalul 3–10 noiembrie, temperaturile vor urca peste mediile climatologice, mai ales în zonele montane, în timp ce ploile vor fi mai puține, în special în sud.

Pentru perioadele 10–17 și 17–24 noiembrie, se estimează valori termice ușor peste normal, iar regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru această lună de toamnă.