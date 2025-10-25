Vremea

Prognoza meteo, 25 octombrie. Frig, ploi și ninsori la munte. Vreme capricioasă la început de weekend

Prognoza meteo, 25 octombrie. Frig, ploi și ninsori la munte. Vreme capricioasă la început de weekendNinsoare. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În sudul și sud-estul țării, temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 25 octombrie. Frigul pune stăpânire pe mai multe regiuni

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate în Oltenia, sud-vestul Munteniei și posibil în nord-vestul extrem al țării.

Norii se vor extinde în majoritatea regiunilor, iar precipitațiile vor fi prezente în jumătatea vestică a teritoriului și pe arii restrânse în rest.

Lapoviță și ninsoare la munte

Ploile vor fi local intense, cu cantități de apă ce pot depăși 10–15 l/mp. La altitudini mari se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali, unde viteza va atinge 60–70 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 9 și 20 de grade, iar cele minime între 0 și 12 grade, coborând până la -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și pe timpul nopții, izolat, se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București

Valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe posibile spre sfârșitul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa între 18 și 20 de grade, iar minima între 6 și 8 grade. Presiunea atmosferică nu va înregistra variații semnificative.

Vremea în noiembrie

În prima săptămână a lunii, între 27 octombrie și 3 noiembrie, vremea se va menține apropiată de normal, cu precipitații ușor mai abundente în zonele montane și în regiunile sud-vestice și sud-estice ale țării.

În intervalul 3–10 noiembrie, temperaturile vor depăși mediile specifice perioadei, mai ales în zonele montane, în timp ce cantitatea de precipitații va scădea în sud.

În săptămânile 10–17 și 17–24 noiembrie, valorile termice vor fi ușor peste normal, iar ploile se vor situa în parametri obișnuiți pentru această perioadă a anului.

