ANM a prelungit Codul galben de vânt puternic. Zonele afectate

Weekendul începe cu vreme instabilă, iar meteorologii au extins Codul galben de vânt puternic. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vizate în acest acest sens sunt mai multe zone din țară.

Meteorologii au inclus pe lista zonelor vizate regiunile Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea, precum și zonele montane. Potrivit ANM, vineri, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un cod galben de vânt pentru regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea, precum și pentru zonele montane.

Meteorologii au anunțat că vântul va înregistra intensificări temporare de 50-70 km/h, iar în zonele montane rafalele vor ajunge la 70-90 km/h, depășind 90-120 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri. În restul țării, intensificările vântului vor fi mai slabe, cu viteze de 40-50 km/h.

De la ora 21:00 și până sâmbătă dimineața, la ora 10:00, ANM a emis o avertizare cod galben pentru Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali. În această zonă, vântul va sufla cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor atinge 90-120 km/h, potrivit meteorologilor.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea în următoarea perioadă. Între 27 octombrie și 3 noiembrie, valorile termice se vor menține aproape de normalul perioadei, iar precipitațiile vor fi ușor mai ridicate în zonele montane și în regiunile sud-vestice și sud-estice.

În intervalul 3–10 noiembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite, în special în zonele montane, iar cantitatea de precipitații va fi mai scăzută în regiunile sudice.

În săptămânile 10–17 și 17–24 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal, iar regimul pluviometric se va situa aproape de valorile normale pentru această perioadă. Conform prognozei, ninsorile abundente ar urma să înceapă în zonele montane spre finalul lunii noiembrie. În Capitală, primii fulgi de nea ar urma să cadă în luna decembrie.