Ploi generale în Republica Moldova, temperaturile rămân în zona specifică perioadei

Vreme marcată de ploi, azi, 24 octombrie, în Republica Moldova, vor cădea precipitații însemnate cantitativ, după cum au informat specialiștii meteo. Valorile termice ale zilei se vor încadra între 15 și 18 grade Celsius, puțin peste normalul perioadei, minima din timpul nopții va fi de 7 grade Celsius.

Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei, vântul va sufla moderat în toate regiunile. Sunt anunțate câte 15 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 17 grade Celsius la Cahul și la Ștefan-Vodă și 18 grade la Chișinău. Mâine, la început de weekend, maximele vor fi de 13 - 16 grade Celsius, nu va mai ploua, va fi senin în centrul țării, în sud și sud-est și înnorat în restul teritoriului.

Azi, în România, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă a anului, în sudul și sud-estul țării. Iar în rest, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele înnorări și cu totul izolat ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud, vest și nord-vest.

Seara și noaptea nebulozitatea se va extinde și va ploua în jumătatea de sud-vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest. La altitudini mari la munte, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, conform celor de la ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, vor exista intensificări în zonele de munte, mai ales în Carpații Orientali (rafale de 70…75 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 9 spre 10 grade Celsius în estul Transilvaniei și 18 până la 20 de grade în regiunile sudice și sud-estice, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade Celsius.

Vor fi mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până la -3 grade, dar și mai ridicate pe litoral până la 11 grade. Dimineața și noaptea, pe areale mici va fi ceață, au mai anunțat meteorologii.