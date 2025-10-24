Val de aer polar peste România. Vreme rea și ploi torențiale, cu tunete și fulgere în weekend

În acest weekend, România și majoritatea Europei vor fi sub influența unei zone de joasă presiune, ceea ce va aduce vreme schimbătoare. Pe parcursul zilei de vineri, un front atmosferic va traversa țara de la vest la est, aducând ploi, averse și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 60-80 km/h în zonele joase și 90-100 km/h în zonele montane, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Sâmbătă, dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi între 12 și 15°C în nord, centru și nord-est și 15-18°C în București și restul regiunilor. După-amiaza și seara vor fi averse, mai întâi în sudul Olteniei și Munteniei, apoi în vest, unde sunt posibile furtuni cu descărcări electrice.

ANM a emis Cod galben pentru aproape întreaga țară, valabil pe 24 octombrie între orele 10:00 și 21:00, pentru intensificări ale vântului. În majoritatea regiunilor, rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în zonele montane 90-120 km/h. În restul țării, vântul va sufla cu 40-50 km/h.

Un alt Cod Galben vizează Carpații Orientali, unde vântul va fi puternic până pe 25 octombrie.

Temperaturile vor fi ușor peste normal. Cerul va fi variabil, cu ploi temporare după-amiaza.

Vântul va sufla cu 50-60 km/h, iar seara și noaptea va slăbi. Temperaturile se vor situa între 7-8°C noaptea și 19-21°C ziua.

Între 27 octombrie și 3 noiembrie, temperaturile vor fi apropiate de normal, cu precipitații ușor peste medie în zonele montane și în regiunile sud-vestice și sud-estice.

Între 3 și 10 noiembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul, mai ales în zonele montane, iar cantitatea de precipitații va fi mai redusă în sud.

În săptămânile 10-17 și 17-24 noiembrie, valorile termice vor fi ușor peste normal, iar precipitațiile vor fi apropiate de cele obișnuite.

Meteorologii de la Severe Wheather au avertizat că iarna viitoare ar putea fi una dintre cele mai geroase din ultimii ani, din cauza unui vortex polar instabil. Fenomenul poate aduce temperaturi extreme, ninsori abundente și viscol puternic. În anumite regiuni, temperaturile ar putea coborî sub -20°C, iar perioadele de ger și viscol ar putea fi frecvente în ianuarie și februarie 2026.