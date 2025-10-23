Vremea se schimbă brusc. ANM anunță frig, vânt puternic și ploaie

Vremea se va schimba brusc în acest weekend, odată cu trecerea unui front rece peste România. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor scădea, iar precipitațiile și vântul vor fi prezente în majoritatea regiunilor.

În noaptea de joi spre vineri, cerul va începe să se înnoreze din vest, iar vântul va crește treptat, cu rafale de până la 70 – 80 km/h în sudul Banatului. Vineri dimineața, ploile și aversele se vor extinde în vest, apoi în nord, centru și sud, inclusiv în București. După-amiaza, ploile se vor muta și în est, iar în sud și sud-vest vor fi posibile și averse puternice însoțite de descărcări electrice.

Vântul va bate puternic în aproape toate regiunile, cu viteze de 50 – 60 km/h în zonele joase și de 80 – 100 km/h la munte. După trecerea frontului, temperaturile vor scădea, însă în Dobrogea și estul Munteniei maximele vor ajunge încă la 22 – 24°C.

ANM a emis două avertizări cod galben. Prima, valabilă între 23 octombrie, ora 21, și 24 octombrie, ora 10, vizează intensificări ale vântului în Banat, Crișana și Carpați. În zonele montane, rafalele vor depăși 100 km/h.

A doua avertizare, între 24 octombrie, ora 10, și 24 octombrie, ora 21, se referă la Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și zona montană, cu rafale care pot ajunge la 120 km/h la altitudini mari.

În București, joi cerul va fi variabil cu nebulozitate stratiformă dimineața și vânt slab, iar temperatura minimă va fi de 8 – 10°C. Vineri, cerul se va înnora temporar, se vor înregistra ploi slabe, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de 35 – 45 km/h. Municipiul București nu va fi afectat de avertizările de vreme severă în intervalul menționat.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va aduce o răcire importantă, cu temperaturi medii mai scăzute decât valorile obișnuite pentru această perioadă și precipitații extinse aproape în toată țara.