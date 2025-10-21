Noiembrie începe cu frig și ploi abundente. Prognoza ANM a fost actualizată

Sfârșitul lunii octombrie va fi caracterizat de temperaturi mai scăzute decât de obicei și de precipitații abundente, în special în vestul și sud-vestul țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat noile estimări pentru perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025.

În prima săptămână, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru perioada respectivă, dar ușor mai mici în zonele intracarpatice. Ploile vor fi frecvente în vest și sud-vest, în timp ce în restul țării se vor înregistra cantități reduse de precipitații.

Luna noiembrie va debuta cu vreme rece și umedă, dar pe parcurs temperaturile vor reveni la normal. Meteorologii anunță o tranziție treptată spre o perioadă mai stabilă, specifică mijlocului toamnei.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va aduce o răcire accentuată. Temperaturile medii vor coborî sub limitele climatologice ale perioadei în toate regiunile. Meteorologii anunță un regim pluviometric peste normal, cu precipitații extinse pe întreg teritoriul.

În perioada 3 – 10 noiembrie, va reveni treptat la normal. Temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice lunii noiembrie, iar ploile vor fi mai puține, mai ales în sud și centru. În restul regiunilor, cantitățile de precipitații vor rămâne în limite normale.

Ultima parte a intervalului va aduce o vreme stabilă. Mediile termice se vor menține în jurul valorilor normale, iar ploile vor fi ușor mai rare în nord-estul țării. În rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

Marți, temperaturile maxime vor varia între 11 și 20 de grade Celsius, iar cele minime se vor încadra între -3 grade, în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, și până la 12 grade pe litoral. În București, vremea va deveni mai caldă. Cerul va fi parțial variabil, iar pe timpul nopții se va semnala ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor atinge valori maxime de 17–18 grade și minime cuprinse între 3 și 6 grade Celsius.