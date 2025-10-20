Vin zile cu temperaturi mai blânde. Vremea se încălzește la final de octombrie

Pe parcursul acestei săptămâni, temperaturile vor crește treptat, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate miercuri, când mercurul din termometre va urca până la 26 de grade, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). După această perioadă, vremea se va răci ușor în toată țara, iar variațiile minime nu vor fi semnificative.

Maximele diurne vor crește de la 14–17 grade la începutul săptămânii până la 22–26 grade miercuri, apoi vor scădea la 16–20 grade. Noaptea, temperaturile vor urca de la 2–5 grade spre 8–12 grade. În a doua săptămână, minimele vor fi între 2 și 6 grade, iar probabilitatea de ploaie mai ridicată se înregistrează între 24 și 28 octombrie.

Crișana

Valorile maxime vor urca inițial spre 18–22 grade pe 23 octombrie, apoi vor scădea la 12–16 grade. Minimele vor crește de la valori mai scăzute spre 9–12 grade, apoi vor scădea spre 4–8 grade. Săptămâna următoare, temperaturile nocturne se vor menține între 2 și 6 grade, iar ploile vor fi mai probabile între 24 și 28 octombrie.

În Transilvania vor fi temperaturi de 17–20 grade până spre weekend, apoi acestea vor scădea la 9–14 grade. Minimele vor urca de la valori negative spre 4–8 grade, iar ploi locale vor apărea mai frecvent între 25 și 29 octombrie.

Maramureșul va înregistra maxime de 17–19 grade, scăzând apoi la 12–15 grade, cu minime între 0 și 10 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile în a doua parte a săptămânii, între 24 și 29 octombrie.

În Moldova, maximele vor crește de la 10–12 grade la 17–22 grade în weekend, apoi vor scădea la 10–15 grade. Minimele vor fi între 2 și 10 grade, iar ploi temporare se vor semnala între 25 și 29 octombrie.

Dobrogea va înregistra maxime între 20–25 grade în prima săptămână, apoi vor scădea spre 14–18 grade. Minimele vor fi între 5 și 16 grade, cu precipitații izolate între 27 și 29 octombrie.

Muntenia și Oltenia

Muntenia va avea maxime de 20–22 grade și minime de 8–10 grade până pe 25 octombrie, după care se va răci ușor, maximele ajungând la 14–16 grade și minimele la 4–6 grade.

În Oltenia, temperaturile maxime vor urca spre 22 de grade, minimele spre 10 grade, pentru ca ulterior să se stabilizeze la 14 grade ziua și 4 grade noaptea. Ploi mai consistente sunt posibile între 25 și 30 octombrie.

La munte

Valorile maxime vor crește de la 6 la 12 grade până pe 25 octombrie, iar minimele de la -6..-4 grade spre 4–6 grade. După această perioadă, temperaturile vor scădea la 4–6 grade ziua și -2–0 grade noaptea. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, dar cu probabilitate mai mare între 25 și 30 octombrie.