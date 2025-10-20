Vremea

Debut de săptămână cu valori termice scăzute în Republica Moldova

Vremea. Sursa foto: Pixabay
Vreme tipică de toamnă, azi, 20 octombrie, în Republica Moldova, cu valori termice scăzute, dar aproape de media perioadei, după cum au informat meteorologii. Temperaturile de astăzi se vor încadra între 10 și 11 grade, va fi frig în timpul nopții, în condițiile în care mercurul din termometre va coborî până la 0 grade Celsius.

Vreme cu cer înnorat și temperaturi în scădere în Republica Moldova

Cerul va fi mai mult acoperit de nori, în toată țara, cu unele momente în care Soarele își va face apariția în centrul țării. În Sud va fi senin pe tot parcursul zilei. Sunt anunțate câte 10 grade Celsius la Briceni, la Bălți, la Rîbnița și Chișinău și câte 11 grade Celsius la Ștefan-Vodă și Cahul. Vântul va sufla fără intensitate.

Mâine, vremea va fi frumoasă, temperaturile vor crește și vor ajunge la 12 - 14 grade Celsius, va fi Soare în toată țara, cu excepția zonei de sud.

Condițiile meteo din România

Azi, în România, vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această perioadă a anului, mai ales în timpul dimineții şi noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări spre seară şi noaptea în sudul Banatului, unde vor fi viteze în general de 40…50 km/h, conform celor de la ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 17 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 6 grade Celsius. Valorile termice vor fi mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali pânã spre -8 grade Celsius, dar şi mai ridicate pe litoral şi în Dealurile de Vest, până la 8 spre 9 grade. Dimineaţa şi noaptea izolat se va forma ceaţă, au mai informat meteorologii.

Vreme rece în Capitală

În Bucureti, vremea va fi plăcută, dar rece pentru această dată a lunii, mai ales dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar cea minimă de 1 spre 4 grade Celsius.

