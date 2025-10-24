Prognoza meteo, 24 octombrie. Vreme capricioasă la început de weekend. Temperaturile scad semnificativ în toată țara

Vremea se va răci în vest, centru și nord, unde temperaturile vor ajunge la valori normale pentru această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM, în restul regiunilor va fi în continuare mai cald decât de obicei.

Cerul va fi temporar noros, cu ploi și averse dimineața în Oltenia, Transilvania, Maramureș și vestul Munteniei, iar după-amiaza în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. În celelalte zone, cerul va fi variabil, cu ploi slabe izolate. La munte, la altitudini mari, vor apărea precipitații mixte – lapoviță și ninsoare.

În zonele de deal și munte, local se pot acumula 15–25 l/mp, iar în sud-est sunt posibile descărcări electrice izolate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în vestul și sudul Olteniei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h. În celelalte regiuni, rafalele vor ajunge la 40–50 km/h.

La munte, vântul va fi puternic, cu viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, până la 120 km/h.

Temperaturile maxime vor fi între 13 și 22 de grade, iar minimele între 2 și 11 grade, mai scăzute în depresiunile intramontane. Dimineața și spre finalul intervalului, local se va semnala ceață, mai ales în est și centru.

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab, mai ales după-amiaza, când vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18–20 de grade, iar minima de 7–8 grade. Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va fi caracterizată de o răcire accentuată a vremii. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării.

În intervalul 3 – 10 noiembrie, vremea va deveni treptat mai stabilă. Temperaturile se vor apropia de mediile specifice lunii noiembrie, iar precipitațiile vor fi tot mai puține, în special în regiunile sudice și centrale. În celelalte zone, cantitățile de ploi se vor menține în limite normale pentru această perioadă.