Cod galben de ceață densă în mai multe județe din estul și sud-estul țării. Lista localităților vizate

Peste 10 județe sunt afectate de ceața densă, iar vizibilitatea este extrem de redusă în mai multe localități. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață, 23 octombrie, mai multe atenționări de Cod galben de ceață, valabile în intervale scurte, pentru numeroase zone din estul și sud-estul țării.

Fenomenul reduce semnificativ vizibilitatea, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Prima atenționare este valabilă în județul Brăila, până la ora 10:00, pentru localitățile: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Chișcani, Șuțești, Movila Miresii, Vădeni, Dudești, Măxineni, Victoria, Traian, Stăncuța, Cireșu, Zăvoaia, Berteștii de Jos, Salcia Tudor, Bordei Verde, Roșiori, Cazasu, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Gemenele, Romanu, Siliștea, Scorțaru Nou, Tichilești.

În județul Ialomița, ceața densă afectează localitățile Slobozia, Țăndărei, Amara, Grivița, Scânteia, Săveni, Ciochina, Reviga, Perieți, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloșești și Gheorghe Doja. De asemenea, localitățile Gura Ialomiței, Ograda, Gheorghe Lazăr, Ciulnița, Sudiți, Andrășești, Bucu, Movila, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Mărculești, Albești și Buești sunt afectate de acest fenomen.

Un alt mesaj nowcasting a fost emis pentru județele Buzău, Călărași, Brăila și Ialomița. Vizate sunt localitățile: Șuțești, Ulmu, Cireșu, Mircea Vodă, Galbenu, Jirlău, Ciocile, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Gradiștea, Surdila-Greci, Racoviță, Făurei (județul Brăila); Fetești, Făcăeni, Bordușani, Vlădeni, Stelnica (județul Ialomița); Săgeata, Padina, Rușețu, Balta Albă, Luciu, C.A. Rosetti, Ghergheasa, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Robeasca (județul Buzău); și Borcea (județul Călărași).

Ceața s-a instalat și în zona continentală a județului Constanța, conform avertizării emise la ora 5:50. Sunt vizate localitățile Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența. De asemenea, localitățile Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Vodă, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu și Dumbrăveni se află pe lista anunțată de ANM.

Potrivit unei alte avertizări, emisă la ora 5:20, vizibilitatea este redusă local și în județele Bacău, Botoșani, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui. Sunt vizate localitățile Sascut, Răcăciuni, Cleja, Faraoani, Podu Turcului, Căiuți, Răchitoasa, Corbasca, Stănișești, Filipești, Horgești, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești și Ungureni. Totodată, localitățile Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Tamași, Vultureni, Odobești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Itești (Bacău) sunt pe aceeași listă. Dorohoi, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Mileanca, Pomârla, Darabani, Viișoara, Concești (Botoșani); Cosmești, Brăhășești, Nicorești, Gohor, Țepu, Buciumeni, Priponești, Poiana (Galați); Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Stănița, Gâdinți, Boghicea, Pâncești, Bira, Poienari (Neamț); Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Vânători, Sihlea, Țifești, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Corbița, Broșteni, Bordești, Boghești, Obrejița (Vrancea); Dagâța, Strunga, Butea, Oțeleni, Rachițeni, Alexandru I. Cuza (Iași); și Băcești, Gârceni (Vaslui).

Meteorologii avertizează că vizibilitatea redusă poate crea dificultăți în trafic, mai ales pe drumurile județene și naționale. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să folosească luminile de ceață și să evite depășirile riscante. Atenționările de acest tip sunt valabile maximum șase ore și pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.