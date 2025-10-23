Vremea

Prognoza meteo, 23 octombrie. Temperaturi de vară la final de lună. Ploile vor fi prezente doar în anumite regiuni

Toamna. Sursa foto: Freepik
Vremea va rămâne caldă pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe izolate în Maramureș, nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei, iar în Dobrogea și Moldova vor apărea trecător burniță sau ploi slabe însoțite de nori stratiformi.

Prognoza meteo, 23 octombrie. cum va fi vremea în țară

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vestul țării și în zona montană înaltă, unde pe parcursul nopții viteza va ajunge la 45–60 km/h în zonele joase și peste 70–90 km/h pe creste.

Local și temporar vor fi intensificări și în est, sud-est și pe arii restrânse din centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade, iar cele minime între 5 și 14 grade. Dimineața și noaptea, în est și sud-est, precum și izolat în sud și centru, se va forma ceață.

Bucureștenii se pot bucura de ultima zi cu temperaturi ridicate din octombrie

În București, vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, însă dimineața și noaptea se va semnala ceață sau nebulozitate stratiformă.

Vântul va sufla în general slab. Temperaturile se vor situa între 8–10 grade noaptea și 22–23 de grade ziua. În zilele următoare, temperaturile se vor menține aproape de valorile normale pentru această perioadă a anului, fiind ușor mai scăzute în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor fi mai frecvente în vest și sud-vest, în timp ce în restul țării se vor înregistra cantități mai reduse de ploaie.

Soare

Soare. Sursa foto: Pixabay

Prognoza meteo pentru începutul lunii noiembrie

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va aduce o răcire semnificativă, cu temperaturi medii sub mediile obișnuite ale perioadei și precipitații extinse în aproape întreaga țară.

În intervalul 3 – 10 noiembrie, vremea se va stabiliza treptat. Valorile termice vor reveni la normele climatice specifice lunii noiembrie, iar ploile se vor diminua, în special în regiunile sudice și centrale, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor rămâne în limite normale.

