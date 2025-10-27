Prognoza meteo, 27 octombrie. Început de săptămână cu ploi, vânt și ninsori

În prima zi a săptămânii, temperaturile se vor menține apropiate de mediile climatologice specifice perioadei, cu excepția estului Transilvaniei, unde acestea vor fi ușor mai coborâte. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar în primele ore se vor semnala ploiploi slabe în Dobrogea, local în Muntenia și izolat în sudul și estul Olteniei, în sudul Moldovei și în unele zone din Transilvania, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În a doua parte a zilei și pe timpul nopții, nebulozitatea va crește treptat dinspre vest, acoperind majoritatea regiunilor. Ploile se vor extinde în Banat, Crișana și Maramureș, urmând să apară local și în Transilvania, dar și pe arii restrânse în Oltenia, Moldova și posibil în Muntenia.

La munte, în special la altitudini de peste 1400 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare în nord-vestul, centrul și sudul țării, precum și în zona montană, unde vitezele vor atinge în general 40–50 km/h. Seara, rafalele se vor accentua pe crestele montane, putând depăși 70–90 km/h, în special în nordul Carpaților Orientali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, iar cele minime între -1 și 10 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile estice ale Transilvaniei. Izolat, în orele dimineții, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi normală pentru sfârșitul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, când vor fi posibile ploi slabe și trecătoare.

După-amiaza, norii se vor risipi temporar, însă spre noapte se vor aduna din nou. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în timpul zilei, când rafalele vor atinge 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 16 grade, iar cea minimă, între 3 și 5 grade.