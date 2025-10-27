Vremea

Prognoza meteo, 27 octombrie. Început de săptămână cu ploi, vânt și ninsori

Comentează știrea
Prognoza meteo, 27 octombrie. Început de săptămână cu ploi, vânt și ninsoriToamnă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În prima zi a săptămânii, temperaturile se vor menține apropiate de mediile climatologice specifice perioadei, cu excepția estului Transilvaniei, unde acestea vor fi ușor mai coborâte. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar în primele ore se vor semnala ploiploi slabe în Dobrogea, local în Muntenia și izolat în sudul și estul Olteniei, în sudul Moldovei și în unele zone din Transilvania, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 27 octombrie. Cum va fi vremea în țară

În a doua parte a zilei și pe timpul nopții, nebulozitatea va crește treptat dinspre vest, acoperind majoritatea regiunilor. Ploile se vor extinde în Banat, Crișana și Maramureș, urmând să apară local și în Transilvania, dar și pe arii restrânse în Oltenia, Moldova și posibil în Muntenia.

La munte, în special la altitudini de peste 1400 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cod galben de vânt, vremea se răcește brusc

Sursa foto: Arhiva EVZ

Vânt puternic în unele regiuni

Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare în nord-vestul, centrul și sudul țării, precum și în zona montană, unde vitezele vor atinge în general 40–50 km/h. Seara, rafalele se vor accentua pe crestele montane, putând depăși 70–90 km/h, în special în nordul Carpaților Orientali.

Moise Guran și Dan Andronic, polemică despre Catedrala Neamului. De la muzeu și fonduri publice, la simbol, credință și istorie
Moise Guran și Dan Andronic, polemică despre Catedrala Neamului. De la muzeu și fonduri publice, la simbol, credință și istorie
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Nu scapi de măsură dacă îți schimbi locul de muncă
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Nu scapi de măsură dacă îți schimbi locul de muncă

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, iar cele minime între -1 și 10 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile estice ale Transilvaniei. Izolat, în orele dimineții, se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea va fi normală pentru sfârșitul lunii octombrie. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, când vor fi posibile ploi slabe și trecătoare.

După-amiaza, norii se vor risipi temporar, însă spre noapte se vor aduna din nou. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în timpul zilei, când rafalele vor atinge 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 16 grade, iar cea minimă, între 3 și 5 grade.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:25 - Șantaj la nivel înalt în Italia. Un grup de hackeri aduna informații compromițătoare despre politicieni și oameni de ...
08:17 - Moise Guran și Dan Andronic, polemică despre Catedrala Neamului. De la muzeu și fonduri publice, la simbol, credință ...
08:10 - Bolojan explică mutarea în vila lui Băsescu: „Am fost relocat din motive de securitate. Nu am intrat pe geam"
08:01 - Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Nu scapi de măsură dacă îți schimbi locul de muncă
07:55 - Javier Milei își consolidează puterea în Congresul Argentinei după victoria electorală
07:48 - Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, vine în România. Discuții despre PNRR și buget

HAI România!

Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale