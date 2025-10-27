Vreme de primăvară la sfârșit de octombrie. Noiembrie miroase a iarnă. Prognoza ANM

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) anunță că vremea va fi, în general, caldă până la sfârșitul lunii octombrie, însă de la 1 noiembrie temperaturile vor scădea treptat, iar ploile își vor face simțită prezența în majoritatea regiunilor, conform prognozei pentru perioada 27 octombrie – 9 noiembrie.

În Banat, temperaturile diurne vor fi apropiate de normele perioadei în primele două zile, în jur de 14 grade, crescând treptat până la 22 de grade pe 31 octombrie. De la 1 noiembrie maximele vor scădea între 17 și 21 de grade, iar minimele nocturne vor oscila între 6 și 8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată pe 27 și 28 octombrie, restul zilelor fiind cu precipitații izolate.

În Crișana, maximele vor porni de la 13 grade în primele două zile, urcând până la 21 de grade pe 31 octombrie, apoi vor scădea treptat între 16 și 20 de grade de la 1 noiembrie. Temperaturile nocturne vor fi de 4–6 grade până pe 30 octombrie, apoi vor crește la 9 grade, urmând să scadă treptat la medii de 5–8 grade. Ploile vor fi mai probabile la începutul perioadei și pe 2–3 noiembrie.

În Transilvania, maximele diurne vor porni între 10 și 12 grade, crescând până la 19 grade pe 31 octombrie, pentru ca de la 1 noiembrie să scadă între 14 și 18 grade. Temperatura pe timpul nopții va coborî de la 6 la 1 grad până pe 30 octombrie, apoi vor urca treptat spre 5 grade, scăzând din nou la 2–5 grade în perioada 3–9 noiembrie.

În Maramureș, maximele vor începe în jur de 12 grade, crescând până la 19 grade pe 1 noiembrie, apoi vor scădea gradual între 14 și 18 grade. Temperaturile nocturne vor coborî de la 6 la 4 grade până pe 30 octombrie, crescând treptat la 7 grade pe 2 noiembrie, apoi vor scădea la 4–6 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în primele trei zile și în perioada 2–3 noiembrie.

În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, temperaturile diurne vor crește treptat până la sfârșitul lunii octombrie, cu maxime de 18–21 de grade, pentru ca de la 1 noiembrie să scadă între 12 și 16 grade. Nocturnele vor alterna între intervale mai reci și mai calde, minimele situându-se între 2 și 10 grade, în funcție de regiune. Ploile vor fi mai probabile la începutul intervalului și izolat în primele zile de la începutul lui noiembrie.

La munte, maximele vor porni de la 2–6 grade și minimele de la -2–0 grade, crescând temporar spre 12–14 grade și 2–4 grade în intervalul 30 octombrie – 2 noiembrie, pentru ca ulterior să scadă din nou.