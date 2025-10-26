Social

Evenimente de Halloween. Concerte, tururi cu fantome și petreceri

Comentează știrea
Evenimente de Halloween. Concerte, tururi cu fantome și petreceriHalloween dovleac. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În România, Halloween 2025 promite să fie o sărbătoare memorabilă, cu evenimente variate care îmbină tradiția cu modernitatea, istoria cu distracția. De la petreceri tematice în orașe mari până la tururi istorice în Transilvania, țara noastră oferă o gamă largă de activități pentru toate vârstele și gusturile.

În Brașov, Caravana Dovlecilor Fermecați revine în Piața Sfatului între 31 octombrie și 2 noiembrie. Vor avea loc ateliere de sculptură a dovlecilor, pictură pe față, muzică live și târg de produse tradiționale.

În Oradea, Clubhouse Black Eagles RC organizează Ride the Night – Halloween Party pe 31 octombrie, începând cu ora 18:00. Evenimentul va include muzică, biliard, darts și atmosferă de comunitate moto.

La Cluj-Napoca, FORM Space va găzdui MAMACITA – Halloween Fiesta pe 1 noiembrie, începând cu ora 23:59. Petrecerea promite o atmosferă vibrantă și energică, specifică stilului MAMACITA.

Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
Cea mai sănătoasă făină. Recomandările nutriționiștilor
Politicieni petrecuți cu huiduieli la plecarea de la Catedrala Națională: Hoții!
Politicieni petrecuți cu huiduieli la plecarea de la Catedrala Națională: Hoții!

Tururi tematice în Transilvania

Pentru cei care doresc o experiență mai profundă, Transilvania oferă tururi tematice de Halloween. Unul dintre cele mai populare este "Halloween în Transilvania", care include petreceri la Castelul Bran și la Cetatea Sighișoara. Evenimentele vor include tururi nocturne, petreceri în costume și cine tradiționale.

Castelul Bran

Castelul Bran. Sursa foto: Freepik

Un alt tur notabil este "Halloween în Transilvania cu 2 petreceri: Castelul Dracula și Cetatea Sighișoara". Acesta oferă o combinație de petreceri, tururi ghidate și cine tematice, toate în locații istorice autentice.

Pentru o experiență completă, există și tururi de 8 zile care includ vizite la Castelul Dracula, Cetatea Sighișoara, Mănăstirea Snagov și multe altele. Aceste tururi sunt ideale pentru cei care doresc să exploreze istoria și mitologia regiunii într-un cadru festiv.

Tradiții și superstiții

În România, Halloween-ul este sărbătorit cu entuziasm, dar și cu respect față de tradițiile locale. De exemplu, în noaptea de 30 noiembrie, cunoscută ca Noaptea Sfântului Andrei, se spune că strigoii se plimbă liberi, iar oamenii pun usturoi la uși și feronerie pentru a-i alunga.

Halloween

Halloween. Sursa foto: pixabay

De asemenea, în multe zone rurale, copiii merg din casă în casă, cântând și cerând dulciuri, o tradiție similară cu "colindatul" din perioada Crăciunului. Această practică combină elemente de Halloween cu obiceiuri locale străvechi.

Evenimente pentru întreaga familie

Pentru familii, evenimentele de Halloween din România oferă activități variate. Atelierele de sculptură a dovlecilor, pictura pe față și spectacolele pentru copii sunt doar câteva dintre activitățile disponibile. De asemenea, multe locații istorice organizează tururi ghidate tematice, care combină educația cu distracția.

În plus, restaurantele și cafenelele din marile orașe oferă meniuri speciale de Halloween, cu preparate inspirate din mitologia locală și internațională. Acestea sunt ideale pentru o seară în familie sau cu prietenii, într-o atmosferă de poveste.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:01 - Ponta face PACE cu Makaveli. Discuții surprinse la ceas de seară
15:53 - Consultări guvern-sindicate-patronate pe salariul minim. Decizia finală, așteptată miercuri
15:44 - De ce a divorțat Anda Adam. Confesiuni în premieră
15:36 - Turiştii morţi în Munții Făgăraș sunt polițiști. Salvamontiștii spun că operațiunea de recuperare este dificilă
15:31 - Gala Companii de elită. Zoltan Szigeti, The Group: Nu știm altă formulă decât hărnicie, ritm alert și rigoare
15:25 - Maia Sandu: Rusia va încerca să influențeze alte țări în care se vor organiza alegeri

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale