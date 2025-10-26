Evenimente de Halloween. Concerte, tururi cu fantome și petreceri

În România, Halloween 2025 promite să fie o sărbătoare memorabilă, cu evenimente variate care îmbină tradiția cu modernitatea, istoria cu distracția. De la petreceri tematice în orașe mari până la tururi istorice în Transilvania, țara noastră oferă o gamă largă de activități pentru toate vârstele și gusturile.

În Brașov, Caravana Dovlecilor Fermecați revine în Piața Sfatului între 31 octombrie și 2 noiembrie. Vor avea loc ateliere de sculptură a dovlecilor, pictură pe față, muzică live și târg de produse tradiționale.

În Oradea, Clubhouse Black Eagles RC organizează Ride the Night – Halloween Party pe 31 octombrie, începând cu ora 18:00. Evenimentul va include muzică, biliard, darts și atmosferă de comunitate moto.

La Cluj-Napoca, FORM Space va găzdui MAMACITA – Halloween Fiesta pe 1 noiembrie, începând cu ora 23:59. Petrecerea promite o atmosferă vibrantă și energică, specifică stilului MAMACITA.

Pentru cei care doresc o experiență mai profundă, Transilvania oferă tururi tematice de Halloween. Unul dintre cele mai populare este "Halloween în Transilvania", care include petreceri la Castelul Bran și la Cetatea Sighișoara. Evenimentele vor include tururi nocturne, petreceri în costume și cine tradiționale.

Un alt tur notabil este "Halloween în Transilvania cu 2 petreceri: Castelul Dracula și Cetatea Sighișoara". Acesta oferă o combinație de petreceri, tururi ghidate și cine tematice, toate în locații istorice autentice.

Pentru o experiență completă, există și tururi de 8 zile care includ vizite la Castelul Dracula, Cetatea Sighișoara, Mănăstirea Snagov și multe altele. Aceste tururi sunt ideale pentru cei care doresc să exploreze istoria și mitologia regiunii într-un cadru festiv.

În România, Halloween-ul este sărbătorit cu entuziasm, dar și cu respect față de tradițiile locale. De exemplu, în noaptea de 30 noiembrie, cunoscută ca Noaptea Sfântului Andrei, se spune că strigoii se plimbă liberi, iar oamenii pun usturoi la uși și feronerie pentru a-i alunga.

De asemenea, în multe zone rurale, copiii merg din casă în casă, cântând și cerând dulciuri, o tradiție similară cu "colindatul" din perioada Crăciunului. Această practică combină elemente de Halloween cu obiceiuri locale străvechi.

Pentru familii, evenimentele de Halloween din România oferă activități variate. Atelierele de sculptură a dovlecilor, pictura pe față și spectacolele pentru copii sunt doar câteva dintre activitățile disponibile. De asemenea, multe locații istorice organizează tururi ghidate tematice, care combină educația cu distracția.

În plus, restaurantele și cafenelele din marile orașe oferă meniuri speciale de Halloween, cu preparate inspirate din mitologia locală și internațională. Acestea sunt ideale pentru o seară în familie sau cu prietenii, într-o atmosferă de poveste.