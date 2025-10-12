Aniversările copiilor, transformate în profit. Cât plătesc părinții pentru o petrecere organizată la un loc de joacă

Organizarea zilei de naștere a unui copil s-a transformat, în ultimii ani, într-o adevărată provocare financiară pentru părinți. În București, simpla rezervare a unui loc de joacă pentru trei ore poate ajunge la 2.450 de lei, sumă valabilă pentru un grup restrâns, de doar 10 copii și 10 adulți.

Această cifră reflectă nu doar costul închirierii spațiului, ci și serviciile incluse în pachet: animatori, decorațiuni tematice, acces la toate facilitățile locului de joacă. În funcție de pachetul ales, proprietarii locului de joacă pot include gustări și tort în prețul petrecerii.

Meniul pentru copii poate cuprinde sandvișuri, fructe, suc sau mici gustări dulci și sărate. Tortul este adesea personalizat cu tema preferată a copilului și poate fi inclus în pachetul standard sau ca opțiune suplimentară, în funcție de locul de joacă. Pentru adulți, unele locații oferă meniu separat, dar de regulă acesta se plătește suplimentar.

Costul final al petrecerii poate crește rapid dacă părinții aleg servicii suplimentare, cum ar fi fotografi profesioniști sau candy bar-uri personalizate. În aceste condiții, nota de plată pentru cele trei ore de distracție poate ajunge chiar și la 5.000 de lei.

În alte orașe din țară, costurile pentru organizarea unei petreceri la locul de joacă sunt semnificativ mai mici decât în București. De exemplu, în Sibiu, părinții pot închiria un astfel de spațiu pornind de la aproximativ 50 de lei pentru un copil.

Prețul de bază include, de regulă, accesul la facilitățile locului de joacă și supravegherea copiilor, dar poate crește dacă se optează pentru servicii suplimentare, cum ar fi meniuri dedicate pentru micuți sau tort personalizat.

Unii părinți spun că, deși costurile sunt mari, aceste petreceri le aduc copiilor bucuria unei zile de neuitat și le ușurează lor povara organizării acasă.

„Cheltuielile sunt destul de mari și când organizezi acasă. În plus, copiii văd imediat dacă petrecerea nu e la fel de spectaculoasă ca la locul de joacă și pot fi dezamăgiți, mai ales dacă ai lor colegi au avut așa ceva. Ca părinte, vrei să le oferi bucuria unei zile speciale fără să te stresezi cu tot ce înseamnă pregătiri, curățenie și organizare”, ne-a spus Andreea, mama unui copil de șase ani.

Totuși, pentru multe familii, o aniversare la locul de joacă a ajuns să fie un adevărat lux.