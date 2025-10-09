Zeci de școli vor fi închise pe 14 octombrie

Cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei, școlile din județul Iași vor fi închise pe 14 octombrie., Astfel, elevii și personalul didactic din această regiune a țării se vor bucura de o zi liberă în plus.

Decizia este prevăzută în Contractul colectiv de muncă al Grupului de Unități de Învățământ Preuniversitar Iași.

„Ziua de 14 octombrie – sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – este declarată liberă pentru întregul personal din învățământ”, a spus Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași.

Elevii vor mai avea de așteptat două săptămâni până la vacanța de toamnă, programată între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Cursurile vor fi reluate pe 3 noiembrie, odată cu începutul modulului 2, care se va încheia pe 19 decembrie.

Cea de-a doua zi liberă din această lună este 27 octombrie, când se sărbătorește Sfântul Dimitrie cel Nou, patronul spiritual al Bucureștiului. În această zi, elevii și profesorii din Capitală nu vor avea cursuri.

Ziua liberă este reglementată prin Contractul colectiv de muncă al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și se aplică tuturor unităților de învățământ din București.

Programul elevilor în perioada următoare:

14 octombrie – zi liberă în județul Iași;

25 octombrie – 2 noiembrie – vacanța de toamnă pentru toți elevii din țară;

27 octombrie – zi liberă pentru elevii și profesorii din București;

3 noiembrie – reluarea cursurilor, începutul modulului 2;

19 decembrie – încheierea modulului 2 și începutul vacanței de iarnă.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva atrage anual mii de pelerini din țară și din străinătate. Începând de miercuri, credincioșii au sosit la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde s-au închinat la racla cu Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva.

După orele prânzului, aceștia au primit hrană, ceai cald și apă din partea restaurantelor și cafenelelor din oraș. De asemenea, bisericile și mănăstirile din județ au pregătit zeci de mii de porții de mâncare pentru pelerini.