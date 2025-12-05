Prognoza meteo, 5 decembrie. Final de săptămână cu vreme de plimbări. Ploile slabe apar pe alocuri

În ultima zi a săptămânii, vremea va fi mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă a lunii decembrie. În regiunile extracarpatice cerul va fi predominant înnorat, cu ploi slabe sau burniță izolate, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În restul țării, cerul va fi temporar noros, cu ploi trecătoare în Banat și local în sudul Crișanei și Transilvania. La altitudini mari, în vestul Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla cu intensificări în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, atingând 40–55 km/h, iar în sudul Banatului rafalele vor ajunge la 60–70 km/h. În zonele de munte, în special Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h.

În restul țării, vântul va fi slab până la moderat, cu intensificări locale în Transilvania și Moldova.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 15 grade, iar minimele între -2 grade în depresiunile estice din Transilvania și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea se va forma ceață izolat.

Prognoza meteo pentru București

Cerul va fi predominant înnorat, iar valorile termice vor rămâne mai ridicate decât media obișnuită pentru începutul lui decembrie.

Se pot semnala trecător burniță sau ploaie slabă. Vântul va avea rafale de 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 10 grade, iar minima între 4 și 6 grade.

Până pe 8 decembrie, temperaturile vor rămâne peste normal în întreaga țară. În sud-vest, precipitațiile vor fi mai frecvente, în timp ce în vest și nord-vest vor fi mai reduse și, în multe locuri, se vor manifesta sub formă de lapoviță.

Între 8 și 15 decembrie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit, cu abateri termice mai semnificative în zonele montane. Precipitațiile vor fi rare în majoritatea regiunilor.

În perioada 15–22 decembrie, temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite, mai ales în zonele montane, iar cantitatea de precipitații va fi ușor sub media normală pentru această perioadă.

În săptămâna 22–29 decembrie, regimul termic va fi ușor peste normal în toate zonele, iar precipitațiile se vor situa aproape de media perioadei, cu ploi slabe sau burniță izolate.