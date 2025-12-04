Vreme schimbătoare la final se săptămână. ANM a emis Cod portocaliu de vânt puternic

Vremea se strică la final de săptămână. Meteorologii ANM au emis Cod portocaliu pentru perioada 4–6 decembrie, când vântul va avea intensificări semnificative în mai multe regiuni ale țării. Joi, 4 decembrie, intensificările vor fi resimțite în sud-vest și în zonele de munte, iar vineri, 5 decembrie, vântul se va intensifica în sud, centru și est.

Sâmbătă, 6 decembrie, intensificările vor fi mai pronunțate în sud-est. Vitezele vor fi în general de 45–55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor depăși 60–80 km/h.

În județul Caraș-Severin, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90–110 km/h, fiind instituit COD GALBEN. Tot în Caraș-Severin, vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 70–90 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 120 km/h, motiv pentru care s-a emis Cod portocaliu până vineri, ora 10.00.

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, chiar dacă se vor semnala ploi slabe. Temperaturile maxime vor varia între 10 și 15°C în sud, vest și centru, iar vântul estic se va intensifica în mare parte din țară.

În sud, est și centru se vor atinge rafale de 50–60 km/h, iar în sudul Banatului și la munte 70–90 km/h.

„Urmează o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru un debut de lună decembrie în țara noastră și, așa cum arată și estimările pentru prima lună din iarna 2025–2026, cel puțin până la jumătatea lunii decembrie este posibil să consemnăm, în medie, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Asta înseamnă, de pildă, că în perioada care urmează vom avea valori cuprinse între 2 și 14 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu.

În intervalul 4 decembrie, ora 10:00 – 5 decembrie, ora 08:00, valorile termice vor fi peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi temporar noros, probabilitatea de ploaie redusă, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12°C, iar cea minimă va fi de 6–7°C.

Pentru intervalul 5 decembrie, ora 08:00 – 6 decembrie, ora 08:00, vremea va fi predominant închisă, cu valori termice mai ridicate decât normalul climatologic. Trecător se vor semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare de 40–50 km/h. Temperatura maximă va fi de 10–11°C, iar minima de 5–6°C.

În ziua de 6 decembrie, între ora 08:00 și 22:00, cerul va fi închis, temporar cu ploaie slabă, iar vântul va continua să se intensifice cu viteze de 45–55 km/h. Temperatura aerului va rămâne aproape constantă, maxima ajungând la 6–7°C.

Pe perioada 4–6 decembrie, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică privind intensificările de vânt.