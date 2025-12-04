Vremea

Prognoza meteo, 4 decembrie. Iarna se lasă așteptată. Temperaturi de toamnă târzie si ploi slabe în țară

Comentează știrea
Prognoza meteo, 4 decembrie. Iarna se lasă așteptată. Temperaturi de toamnă târzie si ploi slabe în țarăToamnă. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Pe final de săptămână, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În regiunile extracarpatice cerul va rămâne acoperit mare parte din zi, iar pe alocuri vor apărea ploi slabe sau burniță.

Prognoza meteo, 4 decembrie. Cum va fi vremea în țară

În restul zonelor cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în timpul nopții, local în Banat și izolat în Crișana. La altitudini mari din Carpații Meridionali se vor semnala precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor ajunge la 60…80 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali vor depăși temporar 90 km/h.

În celelalte regiuni vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe arii restrânse în sud, centru și nord-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, iar minimele între 0 și 12 grade, mai ridicate pe litoral. Ceața va fi prezentă local dimineața și izolat pe timpul nopții.

ploaie

Ploaie. Sursa foto: Pixabay

Vremea în București

Valorile termice vor depăși ușor media perioadei. Cerul va fi mai mult acoperit, însă șansele de ploaie vor fi reduse.

Sacrificiul unei mame: îi vrea pedepsiţi pe cei care i-au acoperit pe asasinii fiului ei. Video
Sacrificiul unei mame: îi vrea pedepsiţi pe cei care i-au acoperit pe asasinii fiului ei. Video
Piața imobiliară pe final de 2025 și previziuni pentru 2026. Românii, interesați să cumpere locuințe
Piața imobiliară pe final de 2025 și previziuni pentru 2026. Românii, interesați să cumpere locuințe

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 10…12 grade, iar minima se va situa între 5 și 7 grade. Dimineața va apărea ceață.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

Până pe 8 decembrie, temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în toate regiunile, iar în sud-vest precipitațiile vor fi mai abundente. În vest și nord-vest cantitățile de precipitații vor fi mai mici, iar în multe zone acestea se vor manifesta sub formă de lapoviță.

Între 8 și 15 decembrie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit, cu abateri mai mari în zonele montane. Precipitațiile vor fi puține în toată țara.

În intervalul 15–22 decembrie, temperaturile vor rămâne peste valorile specifice perioadei, în special în regiunea montană, iar precipitațiile vor fi ușor sub media obișnuită.

În săptămâna 22–29 decembrie, regimul termic se va menține ușor peste normal în toate zonele, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media perioadei, cu ploi slabe sau burniță.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:52 - Sacrificiul unei mame: îi vrea pedepsiţi pe cei care i-au acoperit pe asasinii fiului ei. Video
07:43 - Încă o țară elimină vizele pentru cetățenii români
07:32 - Zodiile și dulciurile preferate. Ce găsesc în ghetuțele lor de Moș Nicolae
07:23 - Valorile termice sunt în creștere în Republica Moldova, cerul rămâne înnorat
07:14 - Netanyahu a anunțat că va trimite un reprezentant la întâlnirea din Liban
07:03 - Piața imobiliară pe final de 2025 și previziuni pentru 2026. Românii, interesați să cumpere locuințe

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale