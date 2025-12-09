Vasile Dîncu, despre mesajul greșit din campania lui Daniel Băluță. Strategia nu a fost una câștigătoare

Vasile Dîncu, vicepreședinte al PSD, a criticat campania pe care a dus-o Daniel Băluță în campania pentru alegerile generale de la Primăria Capitalei. Locul al 3-lea obținut de Băluță l-a surprins neplăcut pe Dîncu, pentru că-l consideră un edil foarte bun pe primarul Sectorului 4.

„Nu mă așteptam la locul trei. Daniel Băluță este cu adevărat un primar foarte bun, este un administrator excelent. Însă dacă ne uităm și în istoria electorală la București, a fost definit în campanie prin ce a făcut, nu prin faptul că este un lider ori lipsa unei alternative la trecut și evitarea unei tușe politice.

Daniel Băluță venea din partea PSD și încercarea asta de a construi un profil neutru, care a făcut foarte multe lucruri, după părerea mea, nu a fost una care să fie câștigătoare, pentru că bucureștenii vor întotdeauna un personaj care să fie lider, unul care schimbă, un „game changer”, cum spunem, dar nu a fost profilat ca atare”, a spus Dîncu.

Politicianul nu crede că PSD l-a tras în jos pe Daniel Băluță. „Sigla partidului a fost pusă undeva destul de discret. Eu cred că cei care au fost consultanții de campanie nu s-au ridicat la nivelul candidatului nostru, asta este părerea mea. Daniel Băluță este mult mai bun decât atât.”

Dîncu nu e de acord cu retragerea celor de la PSD din coaliția de guvernare. „Nu susțin această idee, pentru că am hotărât cu toții atunci și acum că este nevoie de o coaliție care să susțină reformele și evident că nu ne gândim la ieșirea de la guvernare. Sigur că sunt întotdeauna și vor fi voci care spun că e un cost prea mare pentru noi, mai ales după ce anul trecut am avut un eșec destul de mare la alegerile prezidențiale și acest lucru ne-a afectat în imaginea noastră și relația cu electoratul.

Dar în acest moment, chiar dacă există voci care spun că ar trebui să ieșim la guvernare, acum sau într-un anumit moment, noi în acest moment suntem centrați pe participarea la guvernare”, a spus Dîncu la Digi 24.