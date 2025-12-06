Politica

Campania pentru alegerile locale parțiale s-a încheiat. Autoritatea Electorală Permanentă interzice orice formă de propagandă

Campania pentru alegerile locale parțiale s-a încheiat. Autoritatea Electorală Permanentă interzice orice formă de propagandă
CCampania electorală pentru alegerile locale parțiale programate duminică în Capitală s-a încheiat oficial sâmbătă, la ora 07:00, după perioada începută în 22 noiembrie. Autoritatea Electorală Permanentă reamintește formațiunilor politice că legislația prevede oprirea imediată a oricărei activități de promovare electorală după această oră și solicită respectarea strictă a normelor în vigoare.

Campania pentru alegerile locale parțiale s-a încheiat

Autoritatea Electorală Permanentă subliniază, conform calendarului electoral, că finalul campaniei a avut loc sâmbătă, la ora 07:00.

„De la acest moment şi până la închiderea secţiilor de votare în ziua de 7 decembrie 2025, la ora 21:00, este interzisă continuarea propagandei electorale, prin orice mijloace şi în orice formă. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală, în vederea asigurării desfăşurării corecte şi transparente a procesului electoral”, transmis AEP.

Autoritatea Electorală Permanentă

Autoritatea Electorală Permanentă. Sursă foto: Facebook

Cum poate fi urmărită prezența la urne și unde vor fi afișate rezultatele

Scrutinul parțial organizat duminică vizează alegerea președintelui Consiliului Județean Buzău, a primarului general al Capitalei, precum și a primarilor din 12 localități din țară. Persoanele alese vor exercita mandatele doar până la următorul ciclu de alegeri locale generale.

Votarea va avea loc în cele 1.771 de secții organizate pentru această rundă electorală, urnele fiind deschise duminică între orele 07:00 și 21:00.

Informațiile referitoare la prezența la vot vor fi accesibile în timp real odată cu deschiderea secțiilor, prin platforma oficială a AEP — https://prezenta.roaep.ro. Pentru fiecare secție vor fi afișate date privind numărul alegătorilor pe vârste, mediu și gen. Tot acolo vor apărea și rezultatele proceselor-verbale după ce acestea vor fi transmise digital.

Materiale electorale predate sâmbătă secțiilor de votare

Tot în cursul zilei de sâmbătă sunt distribuite către birourile electorale ale secțiilor următoarele documente și materiale: un exemplar al listei electorale permanente, două exemplare ale listei electorale complementare, formularele listelor suplimentare, buletinele de vot, ștampila de control, ștampilele cu mențiunea „votat”, timbrele autocolante, precum și orice alte tipizate necesare procesului de vot.

Tot sâmbătă, până la ora 18:00, trebuie îndepărtate toate materialele de propagandă electorală aflate în sau pe clădirea secției de votare.

Localitățile unde se desfășoară alegeri parțiale

Duminică au loc alegeri locale parțiale în următoarele unități administrativ-teritoriale:

  • comuna Remetea, judeţul Bihor

  • comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani

  • comuna Marga, judeţul Caraş-Severin

  • comuna Dobromir, judeţul Constanţa

  • comuna Lumina, judeţul Constanţa

  • oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa

  • comuna Sopot, judeţul Dolj

  • comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa

  • comuna Vânători, judeţul Iaşi

  • comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş

  • comuna Şieu, judeţul Maramureş

  • comuna Cârţa, judeţul Sibiu

