Cetățenii se pot înscrie ca observatori independenți la alegeri. Termenul-limită este 2 decembrie

Coaliția Vot Corect anunță continuarea înscrierilor pentru cei care doresc să devină observatori electorali independenți la alegerile parțiale din decembrie 2025. Până pe 2 decembrie, organizațiile membre primesc aplicații pentru monitorizarea scrutinului în București, Buzău și mai multe localități din alte zece județe.

Potrivit Coaliției Vot Corect, înscrierile vizează observatori independenți pentru alegerile organizate pentru Primăria Generală a Capitalei, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău (BH) și pentru primăriile din Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Marga (Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (Constanța), Găești (Dâmbovița), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomița), Vânători (Iași), Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș), precum și Cârța (Sibiu).

Observatorii trebuie să fie cetățeni cu drept de vot, care activează ca voluntari și care nu fac parte din niciun partid politic. Rolul lor este exclusiv de supraveghere, fără a interveni în activitățile electorale propriu-zise.

„Persoanele care doresc să se înscrie ca observator trebuie să nu fie implicate activ în campania electorală a unui partid sau candidat în aceste alegeri”, subliniază Coaliţia Vot Corect.

Organizația amintește că observatorii trebuie să respecte un Cod de Conduită, iar înscrierea se face doar online, pe platforma observatori.votcorect.ro. Cei interesați completează un formular cu datele necesare acreditării și o declarație pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor impuse.

Activitatea nu este remunerată, bazându-se exclusiv pe voluntariat, însă Coaliția anunță că observatorii sunt pregătiți temeinic pentru ziua votului.

„Oferim training şi materiale necesare pentru îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor (precum un Manual al Observatorului) şi asistenţă electorală, inclusiv prin intermediul unui call center care va funcţiona pe toată durata zilelor alegerilor. Fiecare observator va completa fişe de observare prin intermediul aplicaţiei Vote Monitor, prin care colectăm date legate de zilele alegerilor, dar şi alerte legate de posibile nereguli. Activitatea observatorilor din secţiile de votare ne ajută în ziua alegerilor să evaluăm procesul electoral şi să publicăm concluzii privind cu modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor”, precizează Coaliţia Vot Corect.

Platforma votcorect.ro a fost actualizată cu reguli esențiale privind organizarea alegerilor și desfășurarea votului. Printre cele mai accesate informații se află cele legate de înregistrarea reședinței, votul la adresa de reședință, regulile pentru ziua votării, funcționarea birourilor electorale, marcarea materialelor electorale online și modalitățile prin care pot fi raportate eventuale nereguli. Expert Forum va actualiza informațiile pe măsură ce apar noi reglementări și va răspunde întrebărilor utilizatorilor.

Expert Forum va oferi, ca și la alegerile precedente, suport electoral printr-un call center dedicat, activ pe 6 decembrie, între orele 12:00 – 19:00, și pe 7 decembrie, între 7:00 – 21:00. Alegătorii pot apela numărul gratuit 0800 460 002, unde vor primi informații de la juriști și experți electorali.

Coaliția Vot Corect reunește organizații precum Expert Forum (București), Asociația Civica (Iași), Asociația Rădăuțiul Civic (Rădăuți), Centrul pentru Studiul Democrației (Cluj-Napoca), Centrul pentru Resurse Civice (Constanța), Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România și Observatorul Electoral.

Code for Romania dezvoltă aplicația Vote Monitor, folosită de ani buni pentru colectarea în timp real a datelor transmise de observatori în zilele alegerilor.