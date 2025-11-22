Claudiu Târziu, fondator al AUR, despre Anca Alexandrescu: Nu are legătură cu conservatorismul

Fostul membru AUR și fondator al Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a comentat situația politică din București, exprimând clar poziția partidului său cu privire la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Într-un interviu, Târziu a declarat:

„Vi se pare că Anca Alexandrescu este un candidat care să ne semene sau să aibă vreo legătură cu conservatorismul? Nu susținem pe nimeni pentru că nu avem pe cine să susținem”.

Claudiu Târziu a explicat și motivele pentru care Acțiunea Conservatoare nu va susține vreun candidat în alegerile locale:

„Viitorul primar va fi doar un prizonier al grupurilor de interese și nu vrem să intrăm în acest scenariu cu final anunțat. Configurația din CGMB arată blatul cu opoziția.

Primarul va depinde de componența actualului consiliu general și dacă va fi de la PSD va avea nevoie de susținerea celor de la PNL și USR, și așa mai departe, indiferent de partid”.

Aceste declarații vin într-un context politic tensionat, după ce s-au făcut publice informații privind plățile efectuate de AUR către televiziunea Realitatea Plus pentru emisiuni ale Ancăi Alexandrescu.

Site-ul de investigații Snoop a dezvăluit că AUR a plătit 450.000 de euro pentru o singură ediție a emisiunii realizate de Anca Alexandrescu.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a depus o plângere penală, motivând că partidul nu a primit publicitatea promisă prin contract.

În campania lui George Simion din primăvara anului 2024, AUR a plătit în total 5 milioane de euro către Realitatea Plus, dintre care doar 1,5 milioane euro au reprezentat prestație efectivă, restul de 3,5 milioane fiind facturate fără ca partidul să beneficieze de publicitate.

Anca Alexandrescu a răspuns investigației: „O televiziune privată are dreptul să-și pună ce tarife dorește!”, subliniind că tarifele practicate nu țin de realizatorul emisiunii, ci de politica televiziunii.

La rândul său, George Simion a declarat că va contesta observațiile AEP în instanță și va cere rambursarea sumelor plătite.

Declarația reflectă distanțarea Acțiunii Conservatoare de candidați care, potrivit lui Târziu, nu se aliniază cu valorile partidului.

Comentariile lui Claudiu Târziu evidențiază poziția unui partid mic care refuză să susțină candidați în alegerile locale, în contextul unei campanii în care sumele mari plătite pentru emisiuni televizate au atras atenția autorităților.

Plângerea penală depusă de AEP urmează să fie analizată, iar contestarea în instanță a observațiilor AEP de către AUR poate avea implicații pentru modul în care sunt gestionate plățile către televiziunile private în campaniile electorale.