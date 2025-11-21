George Simion, un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea PLUS. Prețul pentru o emsiune cu Anca Alexandrescu

George Simion, liderul AUR și susținătorul Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, a plătit peste un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor obținute de Snoop.ro, facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei. AEP a trimis și o sesizare la Parchet.

La șase luni după ce a pierdut cursa pentru Palatul Cotroceni, George Simion a primit o rambursare mult mai mică decât sumele cheltuite. Din cele 69 de milioane de lei utilizate în campania prezidențială din primăvara lui 2025, 23,4 milioane de lei au ajuns la Realitatea PLUS, însă AEP a recunoscut doar 6 milioane de lei ca fiind cheltuieli legale, respingând 17 milioane de lei. Într-o singură zi, pe 12 mai 2025, televiziunea a încasat aproape 1 milion de euro de la AUR, potrivit Snoop.ro.

Primul tur al alegerilor a costat 41,2 milioane de lei, iar turul al doilea, 27,9 milioane. Candidații care depășesc pragul de 3% pot solicita rambursarea sumelor din finanțare privată, adică neprovenită din subvenția de stat.

Snoop.ro a documentat că AUR și Simion au pierdut peste 22 de milioane de lei din cauza facturilor către Realitatea PLUS și a cheltuielilor pentru scrisori. Acești bani, luați cu împrumut și plătiți către televiziune, nu vor fi rambursați de AEP.

În 2024, AUR pierduse deja 26 de milioane de lei din motive similare. În total, pierderea pentru campaniile europarlamentare 2024 și prezidențiale 2025 se apropie de 50 de milioane de lei, echivalentul a 10 milioane de euro, suma egală cu subvenția partidului pentru 2025 și una dintre cele mai mari pierderi financiare din ultimul deceniu în România, potrivit AEP.

Primul contract, datat 2 aprilie 2025, între AUR și DBV Media House avea valoarea de 9 milioane de lei, vizând promovarea lui George Simion pe Realitatea PLUS. DBV Media House este deținută și administrată de Daniela-Madi Păcuraru, soția patronului Realitatea PLUS, Maricel Păcuraru. La aceeași adresă funcționează și fundația lui Maricel Păcuraru.

„Toată lumea din zona media și politică știe că DBV Media House este Realitatea PLUS”, a declarat un lider politic pentru Snoop.ro. Un minut de promovare în timpul campaniei a costat 3.500 de euro, la emisiunile de maximă audiență.

Realitatea PLUS a emis facturi pentru emisiuni considerate de promovare electorală, însă AEP a stabilit că sumele nu erau justificate. Emisiunile erau difuzate permanent și nu erau specifice campaniei electorale. Subiectele variau de la proiecte legislative la teme politice generale, fără promovarea directă a lui Simion.

Doar momentele în care Simion a fost prezent în studio sau emisiunea avea caracter clar de promovare au fost validate pentru rambursare.

Emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu pe 12 mai 2025, a costat peste 450.000 de euro, dar suma rambursată a fost sub 10.000 de euro. În aceeași zi, AUR a plătit aproape 1 milion de euro pentru emisiuni difuzate pe Realitatea PLUS. În ultimele trei zile de campanie, Realitatea PLUS a încasat 1,5 milioane de euro de la AUR pentru Simion.

Pentru patru milioane de scrisori trimise electoratului, AUR a lucrat cu DGI Multimedia Design, Athos Tipografia SRL și Zipper Services SRL. Facturile de 2,4 și 2,6 milioane de lei au fost stornate, iar costul producției a fost suportat de DGI Multimedia Design. AEP a stabilit că materialele au fost suportate de terțe persoane, iar scrisorile au fost analizate și de Oficiul Național pentru Protecția Datelor. Biroul Electoral Central a decis că scrisorile au încălcat legea electorală, însă acestea fuseseră deja trimise.

AUR a semnat un contract cu SC TeleMoldova SRL pentru promovare online. Printre materialele difuzate a fost un clip în care Simion explică de ce nu participă la dezbaterea Digi24, purtând discuții cu jurnaliști în biroul Parlamentului. Imaginile au fost distribuite fără acordul jurnaliștilor. AEP nu a rambursat costul acestui clip.

AUR a avut legături cu firma BGD Legal&Consulting din SUA pentru un contract de 1,5 milioane de dolari privind promovarea lui Simion peste Ocean. AEP nu a găsit dovezi de plată. Marius Lulea a declarat pentru HotNews.ro că a fost doar un draft, iar partidul nu a plătit nimic. Reprezentanții AUR au confirmat că nu au contractat sau plătit firma.

Pe 12 noiembrie, Simion a anunțat că va contesta în instanță decizia AEP privind nerambursarea a 3,5 milioane de euro. El susține că motivele invocate de Autoritate sunt „inventate” și că AUR este țintă a unor instituții ale statului. De asemenea, va sesiza instituții europene și internaționale, inclusiv Departamentul de Stat al SUA, din cauza „abuzurilor AEP”. Contactat de Snoop.ro, Marius Lulea a refuzar să comenteze această situație, menționând că poziția partidului a fost exprimată de George Simion.