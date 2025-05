Politica George Simion contestă rezultatul alegerilor prezidențiale. Pe se se bazează liderul AUR







George Simion a declarat că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va contesta alegerile prezidențiale la Curtea Constituțională.

Simion susține că alegerile au fost afectate de fraude

Deși a admis că a fost înfrânt, George Simion susține că alegerile au fost afectate de fraude, inclusiv prin cumpărarea voturilor în Republica Moldova, pentru sume considerabile.

George Simion afirmă că, începând cu 6 decembrie, s-a dedicat servirii poporului și democrației, susținând candidatura lui Călin Georgescu și depunând propria candidatură doar la cererea acestuia.

„Din 6 decembrie nu am făcut altceva decât să mă pun în slujba poporului, a democrației. Am fost alături de domnul Călin Georgescu și numai când mi-a cerut am depus candidatura. Nu suntem înfrânți, nu am cedat”, a declarat fostul candidat la președinție.

Simion consideră că poporul român s-a trezit

Liderul AUR consideră că nu a fost învins și că poporul român „s-a trezit” și va rămâne vigilent. El avertizează că cei care au sprijinit contracandidatul său din motive financiare sau cu rea-credință vor fi pedepsiți de Dumnezeu, nu de ei, și că timpul va clarifica lucrurile.

„Poporul român s-a trezit și va rămâne treaz. Toți cei care s-au situat de partea contracandidatului meu pentru bani sau rea credință vor fi pedepsiți. Nu de noi. De Dumnezeu. Timpul va decide. Toate minciunile din campanie dispar. Cresc taxele, nu mai scoatem România din UE. Din respect pentru cei cinci milioane de români care au pus ștampila pe noi. Nu vom lăsa lucrurile cum le-au așezat ei”, a mai afirmat el.

De asemenea, menționează că minciunile din campanie, cum ar fi promisiuni legate de taxe sau ieșirea României din UE, vor fi demascate.

Alegerea lui Nicușor Dan, contestată la CCR

Simion mai declară că va contesta la Curtea Constituțională a României (CCR) alegerea lui Nicușor Dan, invocând aceleași motive pentru care alegerile din noiembrie ar fi fost anulate, și anume presupusa cumpărare de voturi.

El susține că 100 de milioane de euro ar fi fost folosiți pentru cumpărarea voturilor doar în Republica Moldova. Textul se întrerupe brusc, fără a oferi detalii suplimentare despre acțiunile sau planurile viitoare.

„Vom contesta la CCR alegerea lui Nicușor Dan din aceleași motive pentru care ei au anulat alegerile din noiembrie. Voi scrie CCR și voi cere anularea alegerilor. A fost vorba de cumpărare de voturi. 100 de milioane de euro numai în Republica Moldova au fost folosiți pentru cumpărare de voturi", a mai afirmat Simion.