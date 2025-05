Politica Georgescu, nou discurs copiat din „Stăpânul inelelor”, cuvânt cu cuvânt







Fostul candidat independent la prezidenţiale, Călin Georgescu, a avut un nou discurs inspirat din „Stăpânul inelelor” în mesajul pe care l-a transmis după rezultatul alegerilor prezidenţiale.

„Vă văd, vă simt și vă aud lacrimile grele. Plângeți, dragii mei, dar nu deznădăjduiți. Nu toate lacrimile sunt rele”, a spus luni fostul candidat la prezidențiale într-un mesaj video.

Textul este plagiat dintr-o scenă din filmele „Stăpânul inelelor”. Nu este prima dată când fostul candidat la alegerile prezidențiale se inspiră din filmele de aventură și fantasy.

„Here at last, dear friends, on the shores of the Sea comes the end of our fellowship. I will not say: do not weep; for not all tears are an evil”, spune personajul Gandalf în film, păstrând citatul din cartea care face parte din trilogia scrisă de JRR Tolkien.

Monologul are loc atunci când mentorul Gandalf se pregătește să plece spre Ținuturile Nemuritoare, iar hobbitul Frodo și celelalte personaje îl însoțesc la corabie. Scena semnifică rămas bun înainte de încheiere.

Internauții s-au amuzat copios

Internauții s-au amuzat copios după ce au ascultat mesajul transmis de Georgescu. Aceștia au spus că fostul candidat folosește Chat GPT și că a epuizat discursurile lui Crin Antonescu.

„A epuizat discursurile lui Antonescu?”, „Eu tot cred că cineva face mișto de noi ca experiment social să vadă când ne prindem”, „Pare că tot din Tolkien s-a inspirat și cu măsurile pe care voia să le aplice (industria calului, de exemplu – n. red). Fantasy” și „Când faci tema cu chatgpt” au fost comentariile cele mai apreciate.

Nu este pentru prima dată

Nu este prima dată când controversatul candidat la prezidențialele din 2024 Călin Georgescu, cu discurs prorus și neolegionar, susține un discurs inspirat din filmul „Stăpânul Inelelor”. În decembrie anul trecut, acesta plagia din discursul personajului Galadriel interpretat de Cate Blanchett.

„Sigur şi lumea s-a schimbat, nu mai este ce a fost. Se simte asta în tremurul apei, în freamătul pădurii, în adierea vântului, în vibraţia pământului”, a spus Georgescu.

„The world is changed (Lumea s-a schimbat). I feel it in the water (O simt în apă). I feel it in the earth (O simt în pământ). I smell it in the air (O simt în aer). Much that once was is lost (Multe din ceea ce au fost până acum s-au pierdut)”, spunea Galadriel.