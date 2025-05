Politica George Simion, la urne cu Georgescu: Am votat pentru toate umilințele făcute poporului român







George Simion s-a prezentat la vot însoțit de Călin Georgescu, cel pe care a promis că îl va pune premier dacă va ajunge președinte. Alături de ei s-au aflat Ilinca Simion și Cristela Georgescu. „Am votat pentru toate umilințele și nedreptățile făcute poporului român. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi”, a spus George Simion.

Călin Georgescu: ”Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire, este mai mult decât un vot. Am votat pentru o Românie creștină, am votat pentru România în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de oriunde, pentru că țara noastră are nevoie de iubire, de iertare. Să ne amintim de înțelepții noștri: Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine”.

Cine este George Simion

George Simion, candidat din partea Alianţei pentru Unirea Românilor la alegerile prezidenţiale, s-a calificat pentru cel de-al doilea tur de scrutin, după ce, în primul tur al alegerilor, organizat pe 4 mai 2025, a obţinut 40,96% din voturile exprimate.

George Simion s-a născut la 21 septembrie 1986, la Focşani. A absolvit Colegiului Naţional ''Gheorghe Lazăr'' din Bucureşti (2005) şi este licenţiat în Administraţie şi Afaceri la Universitatea din Bucureşti (2008). A absolvit programul de masterat la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi, având ca temă de cercetare 'Crimele comunismului', potrivit biografiei publicate pe https://georgesimion.ro/.

A fost, în 2006, lider al grupării 'Noii Golani', care se dorea a fi o continuare a mişcării de stradă din 1990 şi care a promovat mesajul 'Basarabia e România'. A înfiinţat, în 2011, Platforma Unionistă Acţiunea 2012 şi, în 2017, 'Alianţa pentru Centenar', alături de alte organizaţii din România, Republica Moldova şi din diaspora, conform CV-ului publicat pe site-ul www.cdep.ro.

A fost director de marketing la Ideal Proiect Arhitecture & Design (2012-2020), potrivit sursei citate anterior.

În 2019, a candidat, ca independent, la alegerile pentru Parlamentul European, iar la 1 decembrie 2019 a înfiinţat partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR). La 27 martie 2022, George Simion a fost ales preşedinte al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Două mandate de deputat

A obţinut mandate de deputat în urma alegerilor din 2020 şi 2024. A publicat cărţile: "Blocaţi în labirint" (2017), despre Republica Moldova, "Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Băsescu şi Ion Iliescu" (2019), redactată după campania de la alegerile europarlamentare din 2019, şi ''Planul Simion - Reconstruim România'' (2024).

A candidat la alegerile prezidenţiale organizate în 2024, care au fost anulate de Curtea Constituţională la 6 decembrie 2024, clasându-se pe locul 4 în primul tur, cu 13,86% din voturi. Pe 14 martie 2025, şi-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale din luna mai 2025, luând această decizie în urma respingerii, la 9 martie 2025, a candidaturii lui Călin Georgescu, de către Biroul Electoral Central.