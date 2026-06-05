Politica

Decretul pentru desemnarea lui Eugen Tomac, semnat de președinte

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Decretul pentru desemnarea lui Eugen Tomac, semnat de președinteNicușor Dan și Eugen Tomac. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele României a semnat decretul de desemnare a lui Eugen Tomac pentru a forma viitorul cabinet, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.

Eugen Tomac e, oficial, premier desemnat

Acest pas face oficială calitatea de premier desemnat a fostului consilier onorific al lui Nicușor Dan, europarlamentarul Eugen Tomac.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Important de precizat este și că, în cursul serii, Eugen Tomac, premierul desemnat, a demisionat din funcțiile deținute în Partidul Mișcarea Populară.

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Ce a spus Nicușor Dan la desemnarea lui Tomac

Reamintim că Nicușor Dan l-a desemnat, joi seara, pe Eugen Tomac, să formeze viitorul Executiv.

„Bună seara!

Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. Este un moment important și, de aceea, consider necesar să spun câteva lucruri.

În mai 2025, românii au avut alegeri și au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două temeri. Prima era că direcția pro-occidentală a României ar putea fi pusă în discuție, iar a doua era una economică, respectiv teama unei destabilizări financiare”, a fost anunțul președintelui.

„La un an după acel moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în țara noastră sunt mult mai bune decât erau atunci. De asemenea, situația financiară a României este mai bună. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni în coaliție, care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, în situația în care, pentru mulți politicieni, interesul de partid a prevalat în fața interesului național pe care ni l-am asumat cu toții”, a mai spus Nicușor Dan.

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