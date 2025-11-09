Politica

Claudiu Târziu: AUR are datorii la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru. Așa a ajuns Anca Alexandrescu candidatul AUR

Claudiu Târziu. Sursă foto: Facebook
Claudiu Târziu, fost co-președinte AUR, susține că formațiunea a renunțat la varianta Gheorghe Piperea pentru Primăria Capitalei și a decis sprijinirea Ancăi Alexandrescu pe fondul unor „îndatorări” financiare ale partidului față de patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru aktual24.ro.

Târziu explică cum a ajuns Alexandreasca candidat

Târziu afirmă că Gheorghe Piperea, europarlamentar și „profesionist cu bună notorietate”, fusese pregătit de conducerea partidului pentru a intra în cursă, însă „ceva s-a întâmplat” până la momentul alinierii AUR în spatele Ancăi Alexandrescu. Fostul co-președinte sugerează că influența acesteia în partid s-ar fi consolidat prin sprijinul mediatic acordat AUR în campaniile electorale din 2024.

Potrivit lui Târziu, Maricel Păcuraru ar fi împrumutat unor candidați AUR aproximativ 2,5 milioane de euro pentru campania electorală, fonduri folosite de partid „pentru achitarea facturilor la Realitatea TV”, sume care nu ar fi fost decontate de AEP din cauza nerespectării prevederilor legale. El mai susține că AEP ar fi aplicat o sancțiune de 2,5 milioane de euro, iar AUR a contestat decizia în instanță — „un proces în care nu cred că partidul are sorți de izbândă”, spune Târziu.

Acesta leagă sprijinul pentru candidatura Ancăi Alexandrescu de „o datorie de plătit” către televiziunea la care ea este „cel mai important om”. „Prin urmare, a rămas o datorie de plătit și poate că ea se plătește prin candidatura doamnei Alexandrescu… E foarte straniu că AUR a refuzat să aibă un candidat propriu”, a declarat Târziu.

Rivalități interne și „frica de concurență”

Târziu mai sugerează că președintele AUR, George Simion, ar fi evitat să promoveze un candidat cu potențial mare de scor la București pentru a nu-și crea un concurent intern în partid: „Domnului Simion nu i-a plăcut niciodată să aibă un concurent puternic”. El a enumerat alternativele care, în opinia sa, ar fi „făcut cinste partidului”: Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu.

În decembrie 2024, Anca Alexandrescu declara public că este atât de apropiată de patronul Realitatea încât acesta „a adoptat-o”, mulțumindu-i lui Maricel Păcuraru pentru sprijinul acordat „în lupta cu statul paralel”.

Până la publicarea acestui material de aktual24, AUR, George Simion, Anca Alexandrescu, Gheorghe Piperea, Maricel Păcuraru și Realitatea Plus nu au prezentat puncte de vedere asupra afirmațiilor lui Claudiu Târziu.

