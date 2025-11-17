AUR acuză partidele de la putere că încalcă legea în numirile pentru conducerea SRR și SRTv

AUR acuză partidele de guvernământ că ignoră proporționalitatea parlamentară în desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale Radioului și Televiziunii Publice. Reprezentanții formațiunii anunță o sesizare la CCR și plângeri penale împotriva celor considerați responsabili.

Partidul AUR a transmis luni că procedura de repartizare a locurilor în consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Societății Române de Televiziune (SRTv) încalcă legea și ignoră proporția reală a forțelor politice din Parlament. Formațiunea susține că puterea politică încearcă să atribuie un număr egal de mandate atât AUR, cât și UDMR, deși cele două partide au ponderi foarte diferite în Legislativ.

AUR are în prezent 90 de parlamentari, iar UDMR are 32. Potrivit AUR, în ciuda diferenței majore de reprezentare, algoritmul negociat în comisiile parlamentare acordă același număr de locuri ambelor formațiuni. Liderii partidului spun că, în acest mod, se anulează votul dat de cetățeni la alegerile legislative din decembrie 2024.

Formațiunea mai acuză că, în paralel, PNL și USR primesc mai multe locuri în consiliile de administrație față de AUR, deși numărul lor de parlamentari este mai mic. PNL are 73 de senatori și deputați, iar USR are 59.

Reprezentanții AUR consideră că metoda folosită de actuala majoritate „denaturează algoritmul politic”, iar acest lucru contravine prevederilor legale privind modul de constituire a consiliilor de administrație ale SRR și SRTv.

Formațiunea a transmis mai multe poziții publice prin vocea conducerii grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă într-o declarație că procedura actuală reprezintă „o încălcare flagrantă a legii”.

„Este strigător la cer ceea ce încearcă această coaliţie toxică să facă. În conformitate cu legea, partidele parlamentare au dreptul de a face propuneri pentru cele opt locuri disponibile, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Legislativ. Suntem al doilea partid parlamentar şi avem dreptul la câte doi reprezentanţi de drept în fiecare din cele două consilii de administraţie, însă puterea ţine să încalce legea. Vom contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanţilor puterii care comit acest abuz incalificabil!”, afirmă Petrișor Peiu.

Declarațiile continuă în același registru și din partea liderului deputaților AUR, Mihai Enache. Acesta susține că procedura actuală reprezintă „un furt pe faţă” și o „escrocherie”.

„Este un furt pe faţă şi o escrocherie fără margini pe care le face actuala putere, iar opinia publică trebuie să ştie. Ei caută să îşi bată joc de ponderea parlamentară, adică de votul dat de cetăţenii români în decembrie anul trecut. Este şocant cât de mare este dispreţul acestei majorităţi nefaste faţă de lege!”, afirmă Mihai Enache.

Potrivit AUR, formațiunea cere „nici mai mult, nici mai puțin decât proporționalitate și respectarea legii”, astfel încât structura consiliilor de administrație ale celor două instituții publice de media să reflecte configurația reală a Legislativului.

Consiliile de administrație ale SRR și SRTv sunt formate din membri propuși de partidele parlamentare, societatea civilă și Guvern. Repartizarea locurilor se face conform configurației Parlamentului, iar votul final aparține Legislativului în ședință comună.

AUR susține că actuala majoritate modifică, în mod neoficial, proporțiile prevăzute de calculul standard. Deși formațiunea nu a prezentat un document oficial care să arate distribuția exactă a locurilor, criticile se concentrează pe faptul că UDMR ar urma să primească același număr de mandate ca AUR, deși are aproximativ o treime din reprezentarea parlamentară.

În distribuția preliminară, partidele aflate la guvernare ar primi un număr mai mare de locuri decât cel dictat de reprezentativitatea strict numerică.

Formațiunea a anunțat că va contesta procedura la Curtea Constituțională imediat după votul din Parlament. Liderii AUR susțin că numirile nu respectă criteriul proporționalității și, în consecință, ar fi neconstituționale.

Pe lângă sesizarea la CCR, partidul mai spune că va depune plângeri penale împotriva parlamentarilor puterii implicați în procesul de desemnare. AUR afirmă că această acțiune este necesară pentru a preveni „un abuz de putere” în instituțiile publice de presă.