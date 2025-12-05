Cum pot vota românii pentru Primăria Capitalei dacă nu sunt în București în ziua alegerilor

Pe 7 decembrie, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a alege primarul Capitalei, iar dreptul de vot îl au atât cetățenii români cu vârsta de peste 18 ani și domiciliul sau reședința în România, cât și cetățenii Uniunii Europene care locuiesc în țară, în aceleași condiții ca românii. Alegerile locale includ, pe lângă Primăria Capitalei, alegerea președintelui Consiliului Județean Buzău și a primarilor din alte localități.

Românii care au domiciliul în străinătate și și-au stabilit reședința în România pot vota doar dacă această reședință a fost înregistrată până la data de 7 iunie 2025. Alegătorii își pot exercita votul conform regulilor stabilite pentru scrutinul de duminică.

Primăria Capitalei, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, coordonează serviciile publice comunitare ale sectoarelor 1–6 pentru eliberarea cu prioritate a actelor de identitate necesare votului din 7 decembrie. Deoarece documentele nu pot fi personalizate în aceeași zi, cetățenilor li se poate emite, la cerere, o Carte de Identitate Provizorie valabilă 45 de zile, pe baza a două fotografii tip ¾ cu bandă albă și a dovezii achitării contravalorii.

Serviciile de evidență a persoanelor funcționează la punctele din sectoarele 1–6, precum și la ghișeul Direcției Generale din str. Bibescu Vodă nr. 1, iar plata documentelor se poate face online, prin SMS, la bănci, oficii poștale sau stații SelfPay, în funcție de sector. Detaliile privind locațiile și modalitățile de plată sunt stabilite de fiecare direcție de evidență a persoanelor din sectoarele din București.