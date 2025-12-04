Primăria Capitalei prelungește programul pentru eliberarea actelor de identitate în weekendul alegerilor

Înainte de scrutinul pentru alegerea primarului general al Capitalei, programat duminică, 7 decembrie, serviciile de Evidență a Persoanelor din București vor avea activitate cu publicul atât sâmbătă, cât și duminică. Măsura este gândită pentru ca locuitorii care nu au un act de identitate valabil să își poată exercita dreptul de vot.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, în vederea asigurării exercitării dreptului de vot, serviciile de Evidență a Persoanelor vin în sprijinul cetățenilor prin preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cu prioritate, persoanelor care nu dețin sau sunt în posesia unui act de identitate deteriorat ori expirat.

„Întrucât actele de identitate nu pot fi personalizate în aceeași zi, se aplică dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care la depunerea cererii și a documentelor necesare emiterii actelor de identitate, la cererea cetățeanului, se eliberează Carte de Identitate Provizorie cu valabilitate de 45 de zile.

Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte două fotografii tip ¾ cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a acestora, respectiv, documentul cu care face dovada achitării contravalorii acesteia.

Programul de lucru cu publicul este extins pe durata weekendului: sâmbătă, serviciile de Evidență a Persoanelor vor fi deschise între orele 8.00 și 16.00, iar duminică între orele 7.00 și 21.00, pentru a acoperi intervalul în care se desfășoară votarea.

Pentru fiecare sector din Capitală, funcționează următoarele puncte de lucru:

Sectorul 1 – Serviciul 1 de evidență a persoanelor, cu sediul în Piața Amzei nr. 13, și Serviciul 2 de evidență a persoanelor, situat în P-ța Mureș nr. 18-24.

Sectorul 2 – Serviciul Evidență Persoane funcționează pe str. Ziduri Moși nr. 23 (în incinta Mall Veranda).

Sectorul 3 – Serviciul de Evidență Persoane nr. 1 are sediul pe str. Matei Basarab nr. 32, iar Serviciile de Evidență Persoane 2 și 3 se află pe Str. Nerva Traian nr. 1, tronson II, bl. K6.

Sectorul 4 – Serviciul nr. 1 este organizat pe B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, în Centrul Comercial Grand Arena, iar Serviciul nr. 2 pe str. Străduinței nr. 1.

Sectorul 5 – Serviciul Evidența Populație își desfășoară activitatea pe str. George Coșbuc nr. 36-38, sector 5.

Sectorul 6 – Serviciul Evidența Persoanelor nr. 1 funcționează pe Drumul Taberei nr. 18 (Orizont), iar Serviciul Evidența Persoanelor nr. 2 pe B-dul Iuliu Maniu nr. 19 (Centrul Comercial Supernova Lujerului).

De asemenea, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor va avea deschis ghișeul de relații cu publicul din str. Bibescu Vodă, nr. 1, sector 4.