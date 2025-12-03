Incendiu la Promenada Mall din Capitală. Clienții au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit miercuri la Promenada Mall, pe Calea Floreasca din Sectorul 2 al Capitalei, mobilizând importante forțe de intervenție. Clienții și angajații au fost evacuați, iar pompierii acționează în continuare pentru stingerea focului și ventilarea zonei afectate.

Update ora 21.47. ISU București-Ilfov a anunțat că incendiul a izbucnit la un panou electric și a fost stins rapid. Autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime.

Conform reprezentanților ISU B-IF, în acest moment nu mai există degajări de fum, iar echipele intervin pentru ventilarea încăperilor.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări intense de fum provenite de la un transformator aflat într-o cameră tehnică la subsolul centrului comercial. Echipele Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au evacuat rapid persoanele aflate în mall și au asigurat primele măsuri de intervenție.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au anunțat că incendiul este în prezent localizat, însă echipajele rămân la fața locului pentru a elimina orice risc de extindere. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj SMURD.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din sectorul 2 al Capitalei. În momentul de față incendiul se manifestă fără flacara, cu degajări de fum, de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol”, a anunțat ISU București-Ilfov.

Echipajele specializate au coordonat evacuarea clienților și personalului mall-ului, procedură realizată fără incidente. Echipele continuă evaluarea zonei tehnice și monitorizează condițiile din subsol pentru a preveni reapariția focarului.

„În momentul de față nu mai sunt degajări de fum, se lucrează la ventilarea spațiilor. Au fost evacuate și autoevacuate aproximativ 1.100 de persoane”, a conchis ISUB-IF.

Un utilizator al grupului de Facebook Info Trafic București și Ilfov – Radare/RAR a publicat o fotografie surprinsă la fața locului, în care apar echipajele de pompieri intervenind. Potrivit celui care a făcut postarea, un pompier i-ar fi spus că incidentul ar putea avea legătură cu unele probleme apărute la conductele de gaze din subsolul clădirii.

Intervenția pompierilor este încă în desfășurare, iar accesul în centrul comercial rămâne restricționat până la finalizarea operațiunilor.