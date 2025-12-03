Incendiu puternic la un uscător de cereale din Tulcea. Peste 10 tone de semințe de floarea-soarelui, mistuite de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri dimineața, 3 decembrie, la un uscător de cereale din localitatea Enisala, județul Tulcea. Potrivit primelor informații, aproximativ 10 tone de semințe de floarea-soarelui au fost cuprinse de foc, iar pompierii lucrează cu mai multe autospeciale de stingere pentru a evita extinderea incendiului la clădirile din apropiere sau la alte depozite de cereale.

Flăcările au fost observate de localnici încă de dimineață, iar fumul dens a putut fi văzut de la distanță.

„În acest moment patru echipaje de pompieri intervin cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim ajutor SMURD pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din judeţul Tulcea”, au anunțat reprezentanții ISU Tulcea.

Potrivit sursei citate, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta prin flăcări deschise la un utilaj destinat uscării semințelor de floarea-soarelui, în care erau depozitate aproximativ 10 tone de cereale. La intervenție participă și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sarichioi, care a adus o autospecială de stingere și o cisternă de apă aparținând operatorului economic.

Momente de panică, luni seară, într-un cartier din Constanța, după ce o acumulare de gaze a provocat o explozie într-un apartament, urmată de izbucnirea unui incendiu.

Acesta s-a produs puțin înainte de miezul nopții, la parterul unui bloc cu trei etaje. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Fumul dens ridicat de flăcări a fost vizibil de la distanță, alertând imediat locatarii și trecătorii.

La fața locului au intervenit rapid mai multe autospeciale de stingere de la ISU Dobrogea, o autospecială pentru descarcerare și mai multe ambulanțe. Zece persoane au reușit să părăsească blocul de una singură înainte de sosirea echipajelor.

Incendiul a fost lichidat după aproape patru ore, afectând parterul și primul etaj pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și verificarea structurii clădirii pentru siguranța locatarilor.