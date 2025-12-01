Prahova și Dâmbovița, în continuare fără apă. IGSU: Pompierii distribuie zilnic apă

Echipajele de pompieri au continuat operațiunile de distribuire a apei menajere și a baxurilor cu apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița, unde alimentarea cu apă a fost întreruptă din cauza scăderii accentuate a nivelului din barajul Paltinu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că acțiunile sunt în desfășurare și că situația este monitorizată în permanență.

„Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă și astăzi, cu implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, este anunțul făcut de IGSU pe Facebook

Conform datelor transmise de IGSU, pompierii din cadrul ISU Prahova au distribuit apă menajeră în mai multe comunități afectate. În Breaza, distribuția a avut loc la sediul Primăriei, iar în Băicoi apa a fost dusă atât la Spitalul Patrick, cât și în recipientele instalate în diverse zone ale orașului. La Câmpina, intervențiile au vizat Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

De asemenea, pompierii de la Detașamentul Câmpina sprijină și procesul de distribuire a baxurilor cu apă potabilă către populație, astfel încât locuitorii să aibă acces la resursele necesare până la remedierea situației.

În județul Dâmbovița, pompierii militari au intervenit pentru a ajuta autoritățile locale la distribuirea apei potabile îmbuteliate către locuitorii municipiului Moreni. Totodată, aceștia au asigurat alimentarea cu apă a unităților sanitare din oraș și continuă să ofere sprijin în funcție de necesitățile identificate pe teren.

IGSU precizează că evoluția situației este atent supravegheată, iar transportul apei — atât potabile, cât și menajere — este organizat inclusiv cu ajutorul autospecialelor de mare capacitate dislocate suplimentar din alte județe, pentru a acoperi integral nevoile comunităților.

Acțiunile de sprijin au fost declanșate în urma Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost stabilite măsuri urgente destinate comunităților afectate de sistarea alimentării cu apă. Măsurile sunt completate de hotărârile Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, iar implementarea lor este în dinamică.

IGSU transmite că distribuirea apei va continua în funcție de necesitățile semnalate la nivel local, în timp ce autoritățile centrale rămân pregătite pentru intervenție.

Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și IGSU informează că rămân mobilizate și pregătite să acționeze rapid pentru sprijinirea comunităților afectate. Instituțiile menționează că monitorizează constant evoluția situației și asigură un răspuns coordonat, adaptat nevoilor reale ale populației până la remedierea completă a problemei cu alimentarea cu apă.