Criza apei potabile din Prahova. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut să se furnizeze apă menajeră, ignorând pericolul unei

Criza apei potabile care a paralizat 12 localități din Prahova și orașul Moreni din Dâmbovița, afectând peste 100.000 de oameni, a degenerat într-un conflict deschis între decidenții de la București și autoritățile locale. Într-un discuție cu Bogdan Chițescu, directorul general al Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) am aflat exclusiv pentru EVZ, detaliile crizei și cauzele ei.

În spatele ușilor închise, soluțiile stupide propuse de Ministerul Mediului s-au lovit de refuzul categoric al specialiștilor în sănătate publică, care avertizează asupra unui dezastru epidemiologic.

Bogdan Chițescu, directorul general al Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), mi-a confirmat aseară, într-o discuție telefonică, detaliile unei ședințe tensionate care a avut loc duminică, 30 noiembrie. Potrivit acestuia, ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a exercitat presiuni asupra operatorilor de apă pentru a livra populației „apă menajeră” prin rețeaua publică. Apă livrată în mod normal pentru a putea fi folosită la toalete.

Bineînțeles că a fost refuzată, pericolul epidemiologic fiind foarte mare. Cum puteau fi anunțați 100.000 de oameni să nu bea o asemenea apă? Soluția Dianei Buzoianu a fost magistrală: “Scrieți asta pe site! Faceți afișe!”.

„Dânsa a spus că a auzit că în alte județe se dă apă menajeră și să anunțăm pe Facebook, pe site, să facem afișe că oamenii nu trebuie să o folosească decât pentru toaletă. I-am replicat că nu putem pentru că nu ne lasă DSP Prahova. Chiar dacă suntem o societate comercială cu acționar Apele Române, avem un management propriu și noi nu ne asumăm. Nu dăm drumul decât la apă potabilă”, mi-a declarat Bogdan Chițescu.

Presiunile USR-istei de la Mediu veneau în contextul în care rezervele de apă potabilă sunt epuizate sau neutilizabile din cauza turbidității extreme.

Propunerea ministrei a fost respinsă imediat atât de conducerea ESZ Prahova, cât și de Direcția de Sănătate Publică (DSP). Motivul este unul tehnic și sanitar: rețeaua de distribuție este unică. Introducerea unei ape parțial tratate, plină de sedimente și bacterii, ar contamina ireversibil conductele destinate apei potabile.

Specialiștii au explicat că „apa menajeră” provenită dintr-un baraj colmatat, precum Paltinu, unde ploile recente au adus tone de nămol și aluviuni, prezintă riscuri biologice și chimice majore.

„Dacă introducem această apă, infectez sistemul. Imediat a sărit directorul DSP Prahova și a afirmat că atât timp cât sunt ei aici, nu se va da apă în acest fel”, a adăugat șeful ESZ. Riscurile enumerate includ contaminarea cu bacteria Clostridium, un surplus periculos de aluminiu și sedimente metalice. Mai mult, curățarea conductelor după o astfel de manevră ar dura între 10 și 15 zile, prelungind criza mult după revenirea parametrilor apei brute la normal.

Deși ministra Diana Buzoianu a acuzat public „lipsa de profesionalism” a autorităților locale, sursele EVZ indică o gestionare defectuoasă a lucrărilor de mentenanță la Barajul Paltinu, coordonate chiar de „Apele Române”, instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului.

Conform cronologiei evenimentelor, „Apele Române” au decis încă din luna iunie curățarea barajului, fără a notifica oficial ESZ Prahova, operatorul care distribuie apa. Abia pe 22 octombrie, ESZ a fost anunțată că lucrările vor dura 24 de luni. Deși ESZ a avertizat că nu există rezerve de apă constituite, „Apele Române” au continuat procedura de scădere a nivelului apei.

Rezultatul a fost catastrofal: în lac a rămas prea puțină apă, iar viiturile recente au transformat totul într-o masă de nămol imposibil de tratat în stațiile actuale. "Inițial curățam filtrele la 6 ore, apoi la trei ore, am ajuns să le curățăm o dată pe oră, după care nu s-a mai putut și am oprit livrarea apei. Era imposibil, mai ales că toată operațiunea de curățarea bazinului avea loc în contextul unui cod portocaliu de ploi.”, mi-a declarat șeful EZS Prahova.

În urma presiunilor și a scandalului public, reprezentanții „Apele Române” și-au recunoscut, în cadrul ședinței de duminică, greșeala de estimare și au anunțat amânarea lucrărilor la baraj cu 150 de zile. Totuși, această decizie nu rezolvă problema imediată: apa din lac rămâne insuficientă și extrem de tulbure.

În timp ce ministra Buzoianu a trimis Corpul de Control la ESZ Prahova, locuitorii din Câmpina, Breaza, Cornu și Moreni rămân dependenți de cisterne și de apa îmbuteliată. Între dorința politică de a livra „ceva” pe țeavă pentru a calma populația și refuzul tehnic de a risca o epidemie, autoritățile sanitare au avut ultimul cuvânt: siguranța primează, chiar și cu prețul robinetelor uscate.